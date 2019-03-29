酒駕男害翻車慌肇逃「找友頂罪」　行車紀錄器錄下這關鍵畫面

▲板橋酒駕男肇事逃逸後，找朋友討論商討如何頂罪。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名林姓男子28日晚間到板橋區跟朋友餐敘飲酒，結束後酒駕準備開車返家，不料卻在迴轉時擦撞一輛轎車，並造成對方翻車，林男擔心酒駕遭逮竟然肇事逃逸，還找了另名李姓友人要幫忙頂罪，李男開著到交通分隊要自首時，完全忘記自己也有飲酒，警方調閱車內行車紀錄器立即識破詭計，將2人雙雙送辦。

警方調查，家住在新北市三峽地區的50歲林姓男子28日晚間參加餐敘，酒酣耳熱後林男不顧危險要開車回家，經過板橋區環河西路與華將九路口時，違規迴轉進內側車道，擦撞到另一輛簡姓男子駕駛的轎車，讓對方失控後翻覆，林男因為去年才因酒駕遭逮，擔心再次被捕隨即逃逸。

過程當中林男遇到駕駛小貨車的李姓友人，連忙閃大燈要他停下，並下車向對方商討協助頂罪，李男一口答應後，完全忘記自己也有飲酒，開著林男的轎車前往交通分隊要自首，員警一聞到他身上的酒味就察覺不對勁，隨即調閱車上的行車紀錄器，裡面清楚錄下車禍經過及商討頂罪過程，李男自知難逃法網這才乖乖認罪。

經過酒測，林男及李男酒測值分別為0.67及0.7，林男供稱因為擔心二次酒駕遭逮才會找朋友試圖頂罪，警方訊後依照公共危險及偽造文書罪嫌將2人移送法辦，而被遭撞的汽車車主則對林男提出傷害告訴。

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