　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

酒駕男害翻車慌肇逃「找友頂罪」　行車紀錄器錄下這關鍵畫面

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼板橋酒駕男肇事逃逸後，找朋友討論商討如何頂罪。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲板橋酒駕男肇事逃逸後，找朋友討論商討如何頂罪。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名林姓男子28日晚間到板橋區跟朋友餐敘飲酒，結束後酒駕準備開車返家，不料卻在迴轉時擦撞一輛轎車，並造成對方翻車，林男擔心酒駕遭逮竟然肇事逃逸，還找了另名李姓友人要幫忙頂罪，李男開著到交通分隊要自首時，完全忘記自己也有飲酒，警方調閱車內行車紀錄器立即識破詭計，將2人雙雙送辦。

警方調查，家住在新北市三峽地區的50歲林姓男子28日晚間參加餐敘，酒酣耳熱後林男不顧危險要開車回家，經過板橋區環河西路與華將九路口時，違規迴轉進內側車道，擦撞到另一輛簡姓男子駕駛的轎車，讓對方失控後翻覆，林男因為去年才因酒駕遭逮，擔心再次被捕隨即逃逸。

過程當中林男遇到駕駛小貨車的李姓友人，連忙閃大燈要他停下，並下車向對方商討協助頂罪，李男一口答應後，完全忘記自己也有飲酒，開著林男的轎車前往交通分隊要自首，員警一聞到他身上的酒味就察覺不對勁，隨即調閱車上的行車紀錄器，裡面清楚錄下車禍經過及商討頂罪過程，李男自知難逃法網這才乖乖認罪。

經過酒測，林男及李男酒測值分別為0.67及0.7，林男供稱因為擔心二次酒駕遭逮才會找朋友試圖頂罪，警方訊後依照公共危險及偽造文書罪嫌將2人移送法辦，而被遭撞的汽車車主則對林男提出傷害告訴。

►「凌晨四平公園抓寶驚見紙箱棄嬰」　好心人怒：臍帶還沒斷就跑了

►女嬰被扔人行道／她失溫在紙箱裡顫抖…網：抓出父母毒打一頓

►新光公主吳欣盈爆離婚後臉書洩行蹤　看Lamigo球賽神情輕鬆

ET快訊
高速公路圍觀車禍　卡車沒開燈「撞飛人群18死」！瓜國哀悼3天
這樣也違規！國道4項「隱藏版罰單」1次噴3千　網驚：長知識省
春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒

關鍵字：酒駕,肇逃,板橋,行車紀錄器

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

「踢到你閉嘴！」國小女班導怒踹頂嘴男童　同學目擊：非首次失控

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

知名整型醫夫妻檔被控「留患者在診間等死」！　家屬哭癱：故意殺人

郭國文聲明「絕無苛刻」　「仙氣學妹」反擊嗆：薪資獎金豈能魚目混珠？

影／「自動要隨扈高舉」怕粉絲看不見　韓國瑜回嗆王浩宇：去監督金正恩

「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐

國道遭卡車追撞車輛嚴重變形　嚇到呆掉「她緊抓方向盤」不放

快訊／北車旅客疑似「亮刀揮舞」　遭站務人員壓制在地

殺人片／資收男為了「她」拿鐵片刺穿賣菜郎胸口　再把凶器拿去賣錢

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

國道遭卡車追撞車輛嚴重變形　嚇到呆掉「她緊抓方向盤」不放

快訊／北車旅客疑似「亮刀揮舞」　遭站務人員壓制在地

殺人片／資收男為了「她」拿鐵片刺穿賣菜郎胸口　再把凶器拿去賣錢

31歲慈父活活燒死在「她280萬嫁妝車上」留2子女！　妻目睹全程淒厲哭喊

「又要怪A柱」行人走斑馬線挨撞噴飛　網怒炸：是比龍柱粗？

名醫被控隆鼻整出人命　葳亞娜曾遭爆「做人工處女膜」

酒駕男害翻車慌肇逃「找友頂罪」　行車紀錄器錄下這關鍵畫面

社福機構虛報領取補助205萬元　桃檢認定無詐欺但有偽造文書

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千　網驚呼：長知識省荷包

《商業事件審理法草案》公布　排除刑案恐造成裁判矛盾

五四運動百年　世新連兩月辦展「再相遇」探討台灣文學發展

《一吻定情》南韓夯過《少女》！公開台灣「和服旅館」絕美場景　千人瘋朝聖

國道遭卡車追撞車輛嚴重變形　嚇到呆掉「她緊抓方向盤」不放

退出2020促蔡賴配？陳建仁：給總統更多空間集合所有力量

陳漢典壓力大「開車淚崩」　Lulu曝出道辛酸罰站8小時

快訊／北車旅客疑似「亮刀揮舞」　遭站務人員壓制在地

詹皇坦言沒有季後賽打的日子很艱困　仍對自己有信心

殺人片／資收男為了「她」拿鐵片刺穿賣菜郎胸口　再把凶器拿去賣錢

快訊／賴清德哽咽：我寧願輸掉初選　也絕不傷害蔡英文總統

增量42％花生醬！肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推：好吃

社會熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：..

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也..

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃..

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

知名整型醫被控「留患者在診間等..

玖壹壹春風是常客　斷腿父「牽4..

水泥封屍凶宅開價698萬　不到..

放火燒雜草　雲林男被濃煙嗆暈活..

狠心女只要錢...得知丈夫跳樓..

BMW爆炸影片曝光　妻目睹崩潰

大貨車國道被削平！男噴飛爆頭慘..

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小..

更多熱門

相關新聞

尤美女／化解酒駕社會問題的根本之道

立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》，提高酒駕、拒測罰鍰，新增酒駕累犯加裝酒精鎖、酒駕累犯肇事沒入車輛以及同車乘客勸阻責任等手段，前端透過行政確實執行，後端藉由矯正、戒癮、保護管束等改變酒駕者行為，才是化解酒駕社會問題的根本之道。

酒駕停車換駕駛　遭攔查還被搜出安毒

雷皓明／吹過關才能上路的酒精鎖

酒駕奪命最重可判死　律師：看得到吃不到

酒駕累犯致死無期徒刑 政委：專業、民意取平衡

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

圍觀車禍　卡車撞人群18死

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

《玩很大》驚見18禁畫面！

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面