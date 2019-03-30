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酒駕通緝犯5年4犯躲台中　竟又不戴安全帽酒駕被活逮

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▲▼男子5年內4犯酒駕又被通緝，竟躲到台中依然酒駕被逮。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子5年內4犯酒駕又被通緝，躲到台中依然酒駕被逮。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

酒駕5年4犯遭通緝的劉姓男子，為躲避入監，從苗栗躲到台中工寮，卻因愛酒駕死性不改，騎車又未戴安全帽，果然夜路走多遇到鬼，遭警方攔查。他直呼倒楣，當場拒測，警方仍依法開單扣車，並將他移送地檢署歸案。

烏日分局員警3月27日晚間7點許，巡邏經過大肚區興和路時發現一名男子騎機車未戴安全帽，立刻將他攔下。員警發現男子身上有濃濃酒味，要求核對身分，發現騎車的37歲劉姓男子現為苗栗地檢署發布通緝的酒駕通緝犯。

警方進一步查出，劉男5年內已犯下4起酒駕，加上他被通緝，竟躲到台中工作的工廠工寮，不敢回苗栗老家。但他酒駕死性不改，依然酒駕，結果因為未戴安全帽遭攔下。

▲▼男子5年內4犯酒駕又被通緝，竟躲到台中依然酒駕被逮。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子酒駕拒測，警方依法開罰扣車。（圖／記者李忠憲翻攝）

劉男雖直呼倒楣，辯說只是跟朋友喝了幾瓶啤酒，還說不敢再酒駕，由於他拒測，警方告知權利義務後，現場開出9萬元拒測罰單，並將他的機車查扣，隨後將他移送苗栗地檢署歸案。

烏日分局呼籲，民眾切勿「酒後開車！」，更不要存有僥倖心態而造成終身憾事。

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關鍵字：酒駕,累犯,通緝,拒測,烏日分局,台中市

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