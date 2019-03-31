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2020「韓郭配」絕非空穴來風　謝龍介：郭台銘是跨國界領袖

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▲▼ 郭台銘韓國瑜吃燒肉 。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘、韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘近日搶攻社群媒體，不少網友留言力拱「選總統」、指定「韓郭配」，也有學者爆料，郭台銘確實有意願選總統。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，從郭台銘最近的動作看來，要參加2020「絕非空穴來風」。

針對郭台銘開設臉書跟Line@帳號，是否為2020做準備，高雄市長韓國瑜日前受訪時沒否認、只表示「要去問他本人」，還說「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，引發外界猜測「韓郭配」可能成行。文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸也爆料，郭台銘基於促進兩岸人民福祉、維繫兩岸和平發展，且同時得到美國川普政府的支持，「確實有願意出馬」。

對此，謝龍介於節目《關鍵時刻》中表示，去年九合一大選前十個月，就有傳聞說郭台銘要出來選總統，當時的民調都納入郭台銘，「郭的民調不但是國民黨中最高的，甚至勝過總統蔡英文」，且國民黨當時還沒有「韓流」。

謝龍介指出，郭台銘日前到美國賓州投資時，「美國總統川普用接待元首的最高規格對待一個投資商，認為他已經是跨國界的領袖了」，他到澳洲、印度等國家，「受到的禮遇甚至超國中華民國總統」。

謝龍介說，郭台銘最近和韓國瑜一起賣芭樂、鳳梨等農產品，而農漁民是民進黨的根基，「如果能有15%出來投其他人，民進黨就倒了」，因此民進黨花了4000億元向美國買飛機，換取一些農漁產品的訂單，所以現在是「大陸跟美國在拚，到底是誰在挺台灣的農漁民」，他強調，「郭台銘到底會不會參選，絕對不是空穴來風、值得關注」。

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,2020總統大選,2020,謝龍介

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