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印度富商植髮9250根　麻醉植到3700根就掰了

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▲印度男子因植髮過量，進而引發過敏，最終死亡。（示意圖／美聯社）

▲植髮近年來非常流行，但需做麻醉手術，所以有一定的風險。（示意圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

禿頭是現今許多人的困擾，植髮手術也就成為增髮的選擇之一。但因為需要接受麻醉，所以增髮手術也存在一定的風險。印度有一名43歲的男子喬哈里（Shrawan Choudhary）於14日時接受植髮手術，過程中發生過敏反應，送醫不治。

物流公司業主喬哈里以50萬盧比（約台幣萬22.4萬元），在孟買一間私人診所Skin and Hair Clinic接受植髮手術。男子要求植髮9250根，但在3700次植髮後出現過敏反應。他向醫生抱怨頸部疼痛，服用止痛藥和抗生素後出現呼吸困難，搶救無效。

▲植髮醫生Dr. Vikas Halwai。（圖／翻攝自Skin and Hair Clinic FB）

▲植髮醫生Dr. Vikas Halwai。（圖／翻攝自Skin and Hair Clinic FB）

根據植髮醫生Dr. Vikas Halwai說明，男子植髮前接受過所有標準的預防性檢查。但因他要求的植髮量是建議植髮量的3倍，加上植髮手術時間過長，長時間麻醉有可能出現問題。醫學界指出一次性植髮量建議不超過2500-3000根，而且手術時間應確保持在6-8小時之內。

喬哈里16日確定不治身亡，醫生指他出現過敏性休克反應，但是否因為手術過長又或者是藥物過敏，死亡原因還需進一步做確認。只要是麻醉手術都會有一定的風險，所以一切都有可能是造成死亡的原因。

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關鍵字：植髮,印度,過敏

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