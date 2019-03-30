陳建仁表態不連任　蘇貞昌：敬佩、尊重

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德投入黨內2020總統初選，欲阻斷總統蔡英文的連任之路，掀起黨內爭議。副總統陳建仁29日在臉書發文宣布，2020不搭檔蔡英文，階段性任務告一段落，蔡英文當晚也在臉書發文向陳建仁致謝，「感佩他為團結所做出的決定」。行政院長蘇貞昌30日受訪時表示，非常尊重陳建仁決定，也很敬佩他的貢獻。





▲陳建仁在臉書發布公開信。（圖／翻攝陳建仁臉書）

陳建仁表態不爭取連任，讓外界對「蔡賴配」更添想像，蔡英文29日透過臉書表示，「我要謝謝陳建仁副總統，他確實是我們最好的工作伙伴。我告訴他，我非常感佩他為了整體團隊的團結，所做出的決定，也更感慨我們必須要做這樣的努力」。

蘇貞昌30日受訪時說，陳建仁學養豐富，過去擔任輔佐蔡英文的角色，協助改革非常努力、貢獻很多，現在他決定回到學界繼續貢獻，自己非常尊重，也很敬佩。

媒體追問，傳出陳建仁不續任決定是協調結果，蘇貞昌回應，陳建仁是謙聰的人，他不是民進黨的人，蔡總統請他擔任輔佐的角色，他也盡心盡力，現在一個階段即將走完，另一個階段將開始，陳副總統在這個時候表示心意很用心，也展現他對台灣整個國家以及沿路走來的感情，「所以我們應該對他的心境很敬佩」。