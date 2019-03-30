賴清德哽咽「絕不傷害蔡總統」 蘇貞昌：協調不是要逼退誰

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德登記參選民進黨總統黨內初選，挑戰要拚連任的總統蔡英文，替政壇拋下震撼彈。賴清德29日舉辦新書發表會，他致詞時一度哽咽，「我就算輸掉初選，也絕對不會傷害蔡英文總統」，行政院長蘇貞昌30日受訪時表示，協調不是要逼退誰，或是要讓誰擔任什麼位置，是希望透過初選展現最好的結果。

▲賴清德。（圖／翻攝自賴清德臉書直播）

媒體提問，賴清德哽咽、副總統陳建仁表態不連任，是否讓「蔡賴配」機會提高，蘇貞昌表示，「可種可能都有」，他讚賞陳建仁貢獻多，如今表態想回到學界，他非常尊重陳建仁決定，同時也能理解賴清德心境，他強調，「民進黨是有制度、有價值的政黨，初選就是展現民主機制，讓大家盡量表現自己的意願」。

蘇貞昌說，民進黨的制度裡面有初選，現在走到協調階段，自己也被賦予協調的任務，「所以我們盡力協調，協調就是把有意願參選的兩個人，一起來思考看能不能怎麼樣，一步一步走的過程中用人的智慧、人的心境，能不能想出更好、更能勝選、更能為台灣貢獻的方法」。

針對賴清德喊出就算輸也不傷害蔡英文，但卻被網友批評「登記就是傷害」，蘇貞昌回應，初選是團隊整合的過程，民進黨初選有競爭，但終究是同一個黨、同一個理念，「大家一起走過來，都有沿路的感情跟力量，初選是展現彼此智慧，求得最好能找出為台灣貢獻的方法」。

蘇貞昌強調，協調不是逼退誰，也不是要誰擔任什麼位置，是讓現任總統跟想當總統的人，各自展現最好的智慧、最好的用心，彼此能想出最好的方法，符合支持者最好的期待，期盼最後能有最好的結果。