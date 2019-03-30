這老屋90年前就有裝電表　鹿港興安會館動工修繕活化

▲鹿港興安會館，保有房屋稅籍牌。（圖／彰化縣文化局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

90歲的鹿港老屋要活化了！彰化縣文化局30日上午為鹿港興安會館舉辦修繕工程動土儀式，預估以一年時間完成整修，於修繕過程中儘量留用舊材料及工法，保存鹿港獨特的巷弄紋理，讓老屋發揮新價值，由於興安會館已由興安宮管理委購得，未來將作為宮廟來訪接待室及文物陳列室。

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文化局長張雀芬表示，該棟老屋位於鹿港興安宮廟門右側，1929年即有申裝電表之證明，足見其歷史久遠，其位於九曲巷頭，且興安宮建物本體於1985年指定為縣定古蹟，又鄰近歷史建築鹿港十宜樓，是鹿港文化資產聚集的熱點，希望透過補助修繕工程經費，於修繕過程中儘量留用舊材料及工法，保存鹿港獨特的巷弄紋理，讓老屋發揮新價值。

興安會館修繕工程計畫總經費為新臺幣120萬元，文化局補助比例50%，計新臺幣60萬元，該管理委員會自籌新臺幣60萬元。工項包含屋頂整修、白蟻防治、屋梁整修更換、結構補強、門窗工程、牆面整修及廁所整修等。工期預估1年內完成，管委會購置該棟建物，修繕完成後，將作為宮廟來訪接待室及文物陳列室。

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