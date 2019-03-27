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29歲男上吊亡！鹿港周六「送肉粽」路線圖曝光　居民：沒事別出門

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送肉粽／地點彰化縣線西鄉。（圖／黃呈勇道長提供）

▲「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又稱「送煞」或「喫麵線」，後來擴展到中南部其他縣市。（圖／資料照／黃呈勇道長提供）

生活中心／綜合報導

彰化縣鹿港鎮周六（30日）要舉行「送肉粽」法事，據了解，亡者是一名29歲男子，當地人提醒「沒事別出門」。而如今路線圖也曝光，從鹿東路經過中正路、建國路和鹿草路，經台17線到彰濱工業區出海口。另外，專家也提醒送肉粽有「7大禁忌」。

網友在彰化相關社團包括「彰化人大小事」、「我愛鹿港小事」、「我愛二港村」等貼出相關訊息，表示由東勢寮順泰宮「押送吊煞」，途經九華宮、中正路武聖宮、崙仔頂、埔腳鎮天宮、客雅厝天師宮、王爺厝代天府、彥厝元師宮、東石東興宮、兔仔寮和彰濱工業區，並附上送肉粽路線圖。

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有網友發問，「我想請問吊客是哪裡人？男生或女生？約多大年紀？為什麼想不開？」家屬表示，「是我表哥的孫子29歲！為什麼會這樣不方便說！」

▼鹿港送肉粽路線圖曝光。（圖／翻攝「我愛二港村」臉書社團）

鹿港送肉粽。（圖／翻攝「我愛二港村」臉書社團）

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又稱「送煞」或「喫麵線」，後來擴展到中南部其他縣市，2月底新竹縣竹北也罕見有送肉粽。傳說是怕自縊的死者怨氣太重會找替死鬼，所以必須由當地廟宇舉辦法會，將死者煞氣及所用繩索送到海邊燒掉；之所以稱為「肉粽」，是因為端午節製作的肉粽多以細繩捆綁懸吊在牆壁上，因此暗喻上吊。

民俗專家提醒，砍斷上吊繩索，並將繩索「解掉」是助亡者解脫、不再痛苦，但若決定跟著走就要走完，切記去的時候不能叫名字、不能回頭也不能脫隊；如果遇上的是正統鍾馗，則可以請對方在額頭上點一下硃砂，接著就可以離開。

另外，本站也報導過送肉粽有7大禁忌，分別是「海邊東西別亂撿」（可能是相關物）、「參加不能戴項鍊」（類似上吊意象）、「過程中不能脫隊」（以免被煞氣跟）、「沿途不能叫姓名」（以免被煞氣跟）、「住家不能開門窗」（以免煞氣竄入）、「回程不能轉頭看」（以免被煞氣跟）、「先去拜拜再返家」（以免被煞氣跟）。

▼送肉粽將死者煞氣及所用繩索送到海邊燒掉。（圖／資料照／黃呈勇道長提供）

送肉粽／地點彰化縣線西鄉。（圖／黃呈勇道長提供）

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