老舊大樓拉皮缺經費　資源共享服務幫管委會籌資金

▲老屋外觀拉皮整修後，除了美化市容，房價也有可能因此增值，但不見得每位住戶都願意這樣做，因為問題核心在於經費的來源。（圖／分眾傳媒提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣有許多老舊大樓屋齡在2、30年以上，其中以台北市數量最多，而大部分整體屋況雖不差，外觀、管線仍有修補的必要性，只是得花一筆不小的金額，住戶意願很重要，尤其工程經費的來源更是問題核心。國內最大的電梯電視聯播網公司「分眾傳媒」，提出資源共享概念，除了可以增加大樓收入，還可活化大樓工作環境，目前已為全台超過900棟商辦大樓提供類似服務。

幫老屋外觀整容、拉皮整修，不僅能大幅增加建築物本身價值，也美化了市容，尤其位處明星地段的大樓，可帶動房價上漲增值。不過大樓管理委員會雖然每月收取管理費，對於龐大的拉皮工程款也僅是九牛一毛，連規劃費用都無力支付，最終問題還是在於經費的來源。

儘管中央與地方政府每年都有提撥「都市更新整建維護」經費供民眾申請，符合資格者最高可補助50～70%預算，但因申請條件限制與法規問題，導致過案率偏低，即便核定，申請人仍須自籌至少總工程金額的30%，換言之，民眾若有需求，還是要由住戶或管委會自籌經費。

▲分眾傳媒提供資源共享概念，例如在電梯旁安裝電視播放廣告，藉此增加大樓收入來源。

分眾傳媒表示，針對這樣的問題，可透過資源共享協助，開發包括加裝電梯電視牆、車位共享等服務增加大樓收入來源，為商辦大樓創造其他經費，除此之外，其他像是電梯保養、機電維護、清潔、門禁、停車管理系統等，也能在此概念下提供相關服務與諮詢，有效提升大樓的管理e化與環境品質，截至目前為止，已經為全台超過900棟商辦大樓提供類似服務。

分眾傳媒為國內唯一電梯電視聯播網公司，遍佈全台近千棟商辦大樓，接觸超過2,7000家企業，服務範圍主要在台北、新北、台中、高雄，其中又以雙北共計超過700棟合作大樓最多，當中不乏與宏泰、新光、國泰、遠雄等知名集團合作。分眾傳媒董事長林昱表示，為提高服務品質與更多創意廣告呈現，2019年將投入約1億新台幣資金與資源進行相關設備更新，不僅企業本身再優化，也期待為商辦大樓帶來更多收入。