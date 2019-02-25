普台高中陳維康5科72級分想學醫　有望成南投縣學測榜首

▲（左起）副校長洪誌陽、校長林秋惠、普台最高分陳維康、班導周漢羽歡喜合影。（圖／普台中學提供）



生活中心／綜合報導

大學學測今（25）日揭曉，南投私立普台高中陳維康拿下5科72級分的好成績，他立志行醫濟世，未來將以醫學院為第一志願，朝醫護人員最緊缺的婦產科、外科方向努力。此外，普台高中今年有15%應試考生達英文頂標，展現超強語文實力。

陳維康在自然、英文兩科都勇奪15滿級分，5科72級分是目前南投各校已知的最佳成績，有望成為南投縣榜首。但他謙虛表示，國、英、數其實都不是自己的強項，校內模擬考時數學還曾考過10級分，所幸有擔任數學老師的班導在夜間帶著三五同學一起討論做題，互相解惑磨練，才讓他的數學成績能有所進步，在學測時考出好成績。

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▲▼普台高中林秋惠校長(第二排右7)、副校長、班導與學測級分優異的學生開心合影。（圖／普台中學提供）



校內國文與英文老師則十分重視寫作，學生們不但有校方提供大量補強資源，輔助學習外，也被要求「一天一作文」，老師天天改。日積月累的練習下，果然順利幫助陳維康衝到英文15滿級分。此外在作答技巧方面，陳維康表示師長也時常鼓勵他要靜坐靜心，讓自己更專注、更不易被外界影響，這個小技巧讓他在學測當天答題時內心平靜，作答順利。

目前陳維康計劃以醫學院為第一志願，並鎖定離家近的北醫、長庚、中國醫、中山醫及輔仁醫為目標，希望能朝婦產科及外科邁進。

普台高中校長林秋惠表示，因應招生改制與12年國教新課綱變動，校方備有多項配套措施，經由不斷活化教材、設計課程等，帶領學生們思考理解、闡述觀點，在素養導向及跨域的命題趨勢中，讓學生能迅速反應，展現實力。