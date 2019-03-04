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壽險業去年客訴高峰3,074件　申訴率居冠的竟是這一家　

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▲▼金融消費評議中心統計2018年保險業各家人壽公司保戶申訴案件量。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

▲金融消費評議中心統計2018年保險業各家人壽公司申訴案件量與申訴率。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

記者李蕙璇／台北報導

根據金融消費評議中心統計，2018年一整年共接到保戶申訴壽險公司達3,074件，其中以國泰人壽的563件居冠，而再對照各家公司簽單契約總件數的比率換算，反而以AIA友邦人壽的申訴率最高，其遭保戶申訴為65件。

金融消費評議中心為目前政府與金融業者共同委託處理消費爭議案的單位，依其最新的統計資料了解保戶申訴最多的壽險公司，以國泰人壽563件最高，第2名為遠雄人壽444件，第3~5名為新光人壽417件、富邦人壽316件與中國人壽269件。

而第6名以後依序排名為台灣人壽211件、南山人壽188件、全球人壽179件及三商美邦人壽143件，其他公司的申訴量則是低於100件。

但再依各壽險公司的當年度申訴件數對照公司簽單契約總件（人）數，所換算出來的申訴率來看，則是以AIA友邦人壽的申訴率0.77最高，其保戶申訴65件。第2名為合作金庫人壽11件，第3~5名為安達人壽8件、安聯人壽44件與康健人壽32件。

而第6名以後依序為遠雄人壽444件、第一金人壽4件、法國巴黎人壽18件與元大人壽43件。

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