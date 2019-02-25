南崁高中榜首林宇軒念牙醫　多重障礙陳亮妤選頂大電機

▲南崁高中榜首林宇軒因為自身牙齒問題，經多次治療後，萌生希望成為一名牙醫的想法。（圖／南崁高中提供）

生活中心／綜合報導

桃園市立南崁高中今年學測各科獲15滿級分成績者共21人，同時也是歷年最佳成績，此外各科達前標考生也創新高達402人次。今年考取全校榜首的林宇軒就讀數理資優班，未來將就讀成大牙醫系，而身患多重障礙的陳亮妤則不畏自身困難，努力向上，最終拿下5科63級分的佳績，可望錄取頂大電機系。

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▲南崁高中榜首林宇軒因為自身牙齒問題，經多次治療後，萌生希望成為一名牙醫的想法。（圖／南崁高中提供）

林宇軒當初會考成績優異，原先可錄取國立武陵高中，但考量師資和離家距離後，母親力排眾議為他選擇南崁高中。受到母親影響，林宇軒不僅文學成績優異，還曾在高一時拍攝環保微電影，並關心文資保存的公民議題，因為自身有齒列不正與戽斗問題，在治療過程中，他也萌生了成為牙醫的想法，目前已錄取成大牙醫系。

▲▼身患多重障礙的陳亮妤成績出色，未來可能錄取頂尖大學電機系，希望能成為對社會有貢獻的人。（圖／南崁高中提供）

至於領有重度身心障礙手冊的陳亮妤則力抗逆境，拿下國、英、數、自4科53級分的成績，有望錄取頂尖大學電機系。她表示，因為坐輪椅的緣故，常要花較多時間作日常瑣事，比起一般人，念書時間少了許多，但因為了解還有更多人比自己更辛苦，所以會更加努力，同時也非常感謝每個出現在生命中的人，給了很多鼓勵和幫助，並沒有討厭或同情她。陳亮妤說，未來希望能把大家給予的愛延續下去，成為成為對社會有所奉獻的人。