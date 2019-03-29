整形界名醫遭控「麻醉害死人」　家屬淚訴：同意書筆跡不同3大疑點

記者陳家豪、邱中岳／台北報導

整形界夫妻檔陳威宇、沈怡岒遭指控替1名病患進行手術，因麻醉併發症引發「惡性高熱」，病患搶救後不治，家屬29日召開記者會淚訴「陳威宇並沒有麻醉師資格」、「麻醉同意書有偽造文書的嫌疑」等疑點。

30歲的湯姓男子，3月份到葳亞娜診所進行隆鼻手術，而負責手術的就是上遍知名電視節目的整形夫妻檔中的丈夫陳威宇，但卻遭控手術當天因麻醉問題，造成湯男因麻醉併發症引起惡性高熱，造成湯男送醫後不治身亡。

▲▼整形名醫遭控醫療疏失釀死，家屬落淚指控3大疑點。（上圖／記者陳家豪攝，下圖／記者邱中岳翻攝）

被害家屬與律師針對醫療疏失進行控訴，針對隆鼻手術前的全身麻醉，並沒有由具有麻醉資格的醫師進行，而是由蕭姓護理師操刀執行，造成病患因麻醉併發症引起惡性高熱，且讓湯男在病床上躺了1個多小時，才透過民間救護車轉送馬偕醫院。

其次，家屬質疑為何麻醉同意書、手術同意書上有2種筆跡，陳威宇醫師簽名以及評估結果是由黑色筆寫上，手術名稱以及麻醉方式與下方的簽署日期則是另外一種筆跡，而在手術同意書上特別標註「告知全身麻醉術後可能之問題」，讓家屬懷疑事後刻意填寫。

最後，家屬認為如果是因為惡性高熱導致湯男身亡，醫院應該有認知致死率高達百分之80，但如果備有救命藥劑「Dantrolene（單挫林）」，致死率可降至百分之5，質疑醫生為何連這種藥物都沒有準備，就在現場替人做全身麻醉。

此外，家屬也希望能夠釐清死因，並不是一句「應該是惡性高熱」導致，就讓湯男死得不明不白，並強調召開記者會並非要抬高「和解金」，而是希望不要再有人犧牲。

▲家屬質疑麻醉同意書、手術同意書中筆跡與用筆墨色不同，懷疑有並非同一人寫上。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳威宇到案說明時，針對案情解釋了許多專有名詞的內容，針對病史、過敏有做評估，初步供稱恐係因「個人體質」問題造成問題，而遭控麻醉的蕭姓護理師則說，「具有職業證照」，並且依照評估結果進行相關手術。

【相關新聞】

知名整型醫夫妻檔被控「留患者在診間等死」！ 家屬哭癱：故意殺人