LINE免費新貼圖「被塑膠」太潮！看嘸旋轉、咖啡話　8年級生崩潰：真的老了

▲LINE其中一款新貼圖「被塑膠」，讓網友滿頭問號。（合成圖／翻攝自PTT、LINE官網）

網搜小組／綜合報導

通訊軟體LINE近日推出一組動態貼圖，主打「超接地氣」，但其中一款饅頭人貼圖「被塑膠」卻讓網友超困惑，忍不住在PTT發文請益，沒想到貼文一出連帶「旋轉」、「咖啡話」等9年級生用語引發討論，讓許多人紛紛直呼「真的老了…」

原PO在PTT女板發文表示，LINE的新貼圖有一個饅頭人「被塑膠」，讓她百思不的其解，問朋友也不知道，直到上網查了一下才知道這是現在流行用語，其中還有什麼「旋轉」、「咖啡話」，「大家知道啥意思嗎？在其他板好像也沒看過，老了都不知道年輕弟弟妹妹用語了。」

許多網友看完後，紛紛推測語意，並留言感嘆，「八年級前段也接近30了，不懂國高中生用語很正常」、「現在孩子的用語真是深奧呢」、「我們跟不上新世代」、「怎麼大家說的旋轉意思都不同？XD」、「完全看不懂什麼意思，感覺已被年輕人放逐」、「我媽今早問我一樣的問題，我趕快偷偷google，覺得自己跟不上時代了。」

▲▼9年級生網路用語引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

九年級生流行語解讀：

咖啡話

翻譯：由於毒品近年來都偽裝成咖啡包，所以「咖啡話」意指吸毒後講的話，被延伸為幹話、吹牛或造謠。

旋轉

翻譯：有敷衍、推託、說話反覆之意，有時用以取代「周旋」、「斡旋」等相對複雜的詞彙。

被塑膠

翻譯：原先出自台語「你當我是塑膠」，指廉價不耐用的東西，用在人身上就是被看扁的意思，如今用在網路新詞語「被塑膠」意指被無視、已讀不回，沒被放在眼裡。

2486

翻譯：出自日文「アスパラ」（asupara，音近阿撒布魯），意指不入流、白目、傻子或兩光的人，或被用來罵卒仔、沒用的人。

一敗

翻譯：出自日文「いっぱい」，原意是指很多、很充分或沒有剩餘空間，但現在「一敗」代表「油門催到底」，速度很快，或多指講話方式很拐彎抹角。

凱瑞

翻譯：出自英文Carry諧音，從電競遊戲衍生的流行語，原本是指某位玩家能力優秀突出，帶動了遊戲節奏，最終帶領團隊贏得勝利；現在延伸為強力支援、一人支撐全場。

▼LINE推出免費新貼圖，主打「超接地氣」。（圖／翻攝自LINE官網）