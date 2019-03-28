電視報導「司機性侵案」她傻眼：怎麼可能！女兒突放下碗筷淚崩

▲劉男趁客運上僅剩小美時，性侵對方得逞 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名劉姓客運司機3年前載著女子小美（化名）時，見車上沒人便開到路邊性侵對方。事後，小美也因害怕不敢告知家人，卻在一次和媽媽吃飯時見到新聞報導類似案件崩潰，這才讓案情曝光。一審依強制性交罪判劉男4年有期徒刑，劉不服上訴。二審判決近日出爐，台中高分院認為，劉男沒通過測謊、證詞反覆又沒有悔過之心，將全案駁回，可上訴。

判決指出，劉男2016年9月4日明知小美使用愛心悠遊卡，屬於心智缺陷（自閉症）的人，見車上僅有小美一人，就將車停靠在西屯區經貿八路與中平路口附近的重劃區，進而性侵對方得逞；事後，才讓不斷尖叫、求饒的小美離開。

直到2017年12月1日，小美與媽媽一起在家吃飯。期間，小美的媽媽看著電視內的新聞報導剛好提到司機性侵案件，覺得不可思議說，「這怎麼可能，怎麼可能會發生這種事情，這根本就是太不可思議了吧。」

▲小美看到與自己相同遭遇的案件加上媽媽的話，忍不住情緒崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



沒想到，小美突然臉色一變、放下碗筷，直接朝自己的房間內走去。小美的媽媽本以為女兒只是吃飽休息，卻發現對方遲遲沒有走出房間，進入房內才看到小美在哭；在她的追問之下對方才說，「媽媽妳不要這樣子說人家，公車到了最後一站的時候有可能都會沒有乘客了，這種事情是會發生的」，並坦承自己遭到性侵。

小美的媽媽難過地說，女兒事後性情大變，常常把自己關在浴室裡面大吼大叫的，每次下班回家，她就開始大罵公車司機今天開車怎麼樣，當時並沒有去瞭解太多，只是覺得小美怎麼突然從一個安靜的孩子，變成一個非常憤世嫉俗的孩子，「我當時完全沒有想到說小美曾經發生這件事」。

「我非常地自責，居然都完全不知道女兒曾經受過這麼大的傷害，（讓她）小美自己獨自承受這麼久」，小美的媽媽非常難過，並致電給一名女議員求助，更帶著小美看醫生檢查、向律師諮詢，隨後提告。

▲小美被性侵後性情大變，讓未察覺真相的媽媽事後非常自責。（示意圖／取自pakutaso）



劉男開庭時否認犯行辯稱，他沒有看過小美，更沒有與對方說過話，但小美的悠遊卡卻有刷卡紀錄又指證歷歷，被依依加重強制性交罪判4年徒刑。上訴二審時，劉男指出，小美的證詞前後不一，加上小美媽媽12月1日就知道案情，卻在隔年3月26才報警提告，與常理不符。

台中高分院法官認為，劉男曾載過小美多次，在明知對方心智缺陷的情況下性侵；另外，劉的辯詞避重就輕又沒和小美達成和解，根本沒有悔悟之心，因此駁回上訴，判決維持加重強制性交罪的4年徒刑。全案判決近日出爐，可上訴。