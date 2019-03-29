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館長：你崇拜的運動明星都在用藥　絕對是「阿館的10倍量」

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▲▼館長直言，你崇拜的運動明星都有用藥。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

▲館長直言，你崇拜的運動明星都有用藥。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢針在直播當中談論台灣運動員禁藥禁賽風波，也揭密了運動員用藥的秘辛，使用藥物之後更有可能各種不堪的後遺症。館長直言，外國的運動選手是國家指導用藥， 而大家崇拜的運動明星都在用藥，「而且絕對是用得比阿館還要大」。

館長表示，「真的都有，只是他們都沒有被抓到」，選手一定都是說吃了什麼營養品、吃了感冒藥、吃了中藥，人家國際奧會今天判定使用禁藥是關係到一個國家的名譽，人家不可能因為你吃了感冒藥才有這個東西，因為真正的數據他們都不敢公布，藥檢報告書會清清楚楚寫出使用的是什麼藥物，雄性激素超標、生長激素超標，而且超標絕對不是吃了感冒藥、健康食品，超標的倍數都是百倍以上，人體自然產出的雄性激素絕對跟你打進去的類固醇絕對不一樣，藥檢報告書上，代謝性類固醇、合成性類固醇、雄性激素、生長激素一定都寫得一清二楚。

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館長指出，台灣就是一個體育的爛國家，外國用藥物是國家直接進去指導，國家出醫生、國家出教練、國家出藥錢讓選手使用，讓選手使用並且避責，人家是有醫師用欺騙的方式、怎麼樣用才不會被查到的方式，事實上大家都在用。

館長說，用藥的技術一直都在往前進，這次贏了不用覺得太囂張，現在所有的國際重大比賽，藥檢的尿液或血液檢體會保存好幾年，今年驗不到明年再驗，都會有一段追溯期，用最新型的藥欺騙，藥檢提升一個檔次之後用新的技術驗可能就驗到了，三年前驗不到，三年後可能就曝光了。

▲▼《摩天大樓》巨石強森與導演勞森馬修托波。（圖／記者簡立喆攝）

▲館長認為很多運動明星都有用藥。（圖／記者簡立喆攝）

館長語重心長地說，很多崇拜的外國明星像The Rock或是一些摔角明星、健美選手、運動明星他們都在用藥，「他們絕對用得比阿館還大，而且絕對是我的10倍量以上」。

館長直言，「我三四年前就已經宣布了，我就有在使用、我就有在測試、我有在了解這些東西，全台灣也只有我一個人在承認」健美、舉重、健力、格鬥啦，一堆都在用，而且還用得很爛，買不了好的藥，用到身體出問題，不舉、陽萎的一堆。

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關鍵字：館長,禁藥,健美,健力,類固醇,雄性激素

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