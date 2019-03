法國海岸30年來頻現「謎樣加菲貓電話」！　神秘洞穴發現真相

國際中心/綜合報導

法國布列塔尼(Brittany)海岸這30年來不斷出現「加菲貓家用電話」,當地居民從1980年代就一直在撿拾這些垃圾,不過,這是從何而來始終是未解之謎,直到最近這項謎題才終於真相大白。反廢棄物組織Ar Viltansou在沿海洞穴裡找到一個大貨櫃,原來它就是製造海洋廢棄物的罪魁禍首。

據BBC報導,沿海居民不論撿了幾次這些橘色電話,過沒多久就又會出現新的,這詭異現象持續了30幾年,但沒有人知道到底是誰丟的。Ar Viltansou組織之前就懷疑附近有落海的貨櫃,才導致有加菲貓電話不斷流出,接著再漂流到海岸上。

For more than 30 years, plastic phones shaped like the cartoon cat Garfield have been washing up on French beaches.



The mystery is now solved: a shipping container which washed up during a storm in the 1980s was found in a hidden sea cave

Fred Tanneau pic.twitter.com/mMs0fzS7mD