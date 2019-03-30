法國海岸30年來頻現「謎樣加菲貓電話」！　神秘洞穴發現真相

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法國布列塔尼（Brittany）海岸這30年來不斷出現「加菲貓家用電話」，當地居民從1980年代就一直在撿拾這些垃圾，不過，這是從何而來始終是未解之謎，直到最近這項謎題才終於真相大白。反廢棄物組織Ar Viltansou在沿海洞穴裡找到一個大貨櫃，原來它就是製造海洋廢棄物的罪魁禍首。

據BBC報導，沿海居民不論撿了幾次這些橘色電話，過沒多久就又會出現新的，這詭異現象持續了30幾年，但沒有人知道到底是誰丟的。Ar Viltansou組織之前就懷疑附近有落海的貨櫃，才導致有加菲貓電話不斷流出，接著再漂流到海岸上。

For more than 30 years, plastic phones shaped like the cartoon cat Garfield have been washing up on French beaches.



The mystery is now solved: a shipping container which washed up during a storm in the 1980s was found in a hidden sea cave

Fred Tanneau pic.twitter.com/mMs0fzS7mD — AFP news agency (@AFP) March 28, 2019

當地有位農民表示，他早就發現貨櫃所在處，而且那個洞穴只有退潮時才能進入，果然在他的帶路下，環保人員找到這個卡在洞穴裡的大貨櫃，岩石間還散落不少台加菲貓電話，但貨櫃掉落的地方太深入，一般人無法進去清理，只能等海水把電話一個個沖出來再慢慢撿拾。

這個加菲貓電話在1980年代曾風靡一時，銷售量隨便都破千台，使用者接起電話後加菲貓眼睛就會張開，逗趣造型讓很多加菲貓迷都愛不釋手，至今仍有些收藏家會收購。