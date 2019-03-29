新北門牌太醜被罵翻　周偉航批：到底誰決定的？

▲新北市新式門牌。（圖／記者陳韋帆攝）



政治中心／綜合報導

新北市門牌更新在網路上掀起各種批評聲浪，從配色到門牌大小都令網友相當不滿，輔大教授周偉航也在粉絲專頁「特急小周的人渣文本」批評，「配色到底是誰提的？誰簽的？」，新北市政府對於各界批評也做出回應。

周偉航表示，新北這個新門牌被幹到出汁，現在說已經做下去，不能改了；「改配色的這個白痴決定到底是誰提誰簽的，就推出來斬首吧。」

有網友酸，「他表示這是前朝的決定，等等，你不是副市長嗎!」、「這配色根本杯具（悲劇）了」、「完全看不清楚」、「辦了設計比賽，然後亂改配色。看到這門牌，我想搬出新北了。」、「為什麼要改？意義在哪？有迫切性嗎？廠商快倒了？？」

新北新式門牌透過網路徵求設計，並經由民眾投票與專業人士評選，顏色明亮，其中單號為紫色、雙號為橘色，並融入29區獨有特色，卻惹來批評。

新北市長侯友宜日前回應，新北舊的綠色門牌已經23年沒有更換，部分脫落毀損破舊，不換對於辨識會有困難，新的門牌則有它的意象，也有它的理念跟想法，「我上任以後就針對門牌表示意見，但是1月2日已經確認發包施作了」。

對於網路上各種批評聲浪，新北市政府透過臉書粉專「我的新北市」回應，門牌自85年至今沒有更新，新北市升格後也有多處鄉鎮市以貼紙黏貼方式更改門牌號碼，時間一長不僅脫落，也大幅降低辨識度，因此這次透過公開徵稿方式，全面換發新北市的門牌。且台中、台南、高雄、桃園升格後也都有全面換發門牌。

▲新北市新式門牌。（圖／記者陳韋帆攝）



至於顏色的部分，新北市政府表示，原設計者在新式門牌設計時選色為藍綠色，後來希望透過「底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色」。最後底色的變動是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色，絕無顏色的意識形態。

另外，有網友認為換門牌是浪費公帑，新北市政府解釋，新團隊上任後於首次市政會議（今年1月2日）曾經討論新式門牌，但去年11月下旬已經發包，並進入製作階段，倘若中途更改反而會造成公帑浪費。

新北市政府聲明，感謝市民對於新北市政的關注與參與，也持續給我們建議與改變的空間。同時，也請支持共同參與一起改變新北市的設計者，讓這座城市有前進的力量。

▲新北市新式門牌全面換掛。（圖／翻攝自臉書）