人妻趴門外聽床板撞牆聲！衝進去驚見小三表妹　卻被自己簽名害慘

▲小安指稱在門外就能聽到床架撞到牆壁的聲音，可見丈夫與小三的「戰況」有多激烈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

突發中心／綜合報導

新北市一名人妻小安（化名）懷疑擔任職業軍人的黃姓丈夫外遇，去年4月找來徵信社捉姦，開門衝進去果然看到丈夫和張姓女同袍以「男上女下」的姿勢激戰，雙方雖然簽下協議書，但她事後不滿仍決定提告。新北地檢署檢察官認為，小安簽立協議書等同原諒丈夫，也因此喪失告訴權，加上沒有相關的關鍵證據，最後不起訴黃男和張女。

小安指控，自己和丈夫都是職業軍人，經常因為工作的關係錯過在家的時間，後來她發現對方開始交代不清楚行蹤，去年4月3日找來徵信社人員返回住處「突襲」，果然在門外聽到床架撞到牆壁的碰撞音，甚至激烈到發出床腳磨地的聲音，氣得破門而入，就看到丈夫和張女以「男上女下」的姿勢交疊在床上，於是立即報警並扣下棉被當證物。

▲小安堅稱真的有捉姦在床，徵信社人員當天卻沒有拍照或錄影蒐證。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

後來小安與丈夫在派出所達成和解，同時簽立協議書，原本以為事情就這樣落幕，但雙方後續又因此發生爭執，她一氣之下在去年9月決定對兩人提告。不過，張女和黃男到案時皆否認發生性關係，她強調，當時是因為男方在房間睡覺，她走到床邊想叫人起床，沒想到小安就帶著一群人衝進來，至於表妹為何也在現場，是因為表妹要回老家，剛好一起來搭便車而已。

由於人在現場的表妹證稱沒有聽到奇怪的聲音，加上徵信社前往捉姦卻沒有拍照或錄影蒐證，如果兩人真的有發生不正常的關係，怎麼會不顧家裡還有其他不相關的人就開戰，檢方表示，縱使小安能詳細描述捉姦的過程，但她事後同意簽下協議書，這個動作等同已經原諒丈夫，自然也就喪失追究兩人是否有通姦行為的告訴權，因此最後決定不起訴黃、張兩人。