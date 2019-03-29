新北門牌之亂驚見「迷你版」網怨：怎麼不一樣？　原來是要貼在這裡…

▲新北市新式迷你門牌。（圖／翻攝自我的新北市臉書）



政治中心／綜合報導

新北市全面更新門牌除了配色屢遭批評之外，門牌大小也引起民眾抱怨。有網友在臉書批評，自己家的門牌變的「超迷你」，質疑怎麼跟官方公布的不一樣？

網友在臉書社團表示，家裡的門牌尺寸只有16公分長，4.5公分高，超級迷你，跟官方公布的照片不一樣！

另外，也有網友在《爆廢公社》貼出剛更換得新門牌，批評「醜到爆炸」，其他網友也對門牌配色也相當不滿，「中華民國美學」、「公務員根本色盲」、「原來是綠變藍的部分阿」、「改的真的很白癡，淺色底白字根本看不清楚」

▲新北市新式門牌全面換掛。（圖／翻攝自臉書）



針對迷你門牌部分，民政局出面解釋，該「超迷你門牌」確是新門牌無誤，過去舊門牌不管幾樓，皆是使用大張、上頭印有路名的門牌，「超迷你門牌」是針對2樓以上的住戶設計，將2樓以上住戶的門牌改成小張的原因是1樓就有路名，拿掉路名也不會影響住戶辨認。

另外，有網友質疑顏色跟當初比賽得獎作品的實際配色差很多，新北市政府表示，原設計者在新式門牌設計時選色為藍綠色，後來希望透過「底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色」。最後底色的變動是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色，絕無顏色的意識形態。

▲侯友宜更換新北市新式門牌。（圖／翻攝自臉書）



而網友質疑換門牌是浪費納稅錢，新北市回應，新團隊上任後於首次市政會議（今年1月2日）曾經討論新式門牌，但去年11月下旬已經發包，並進入製作階段，倘若中途更改反而會造成公帑浪費。

新北市長侯友宜日前也說，新北舊的綠色門牌已經23年沒有更換，部分脫落毀損破舊，不換對於辨識會有困難，新的門牌則有它的意象，也有它的理念跟想法，「我上任以後就針對門牌表示意見，但是1月2日已經確認發包施作了」。

▲新北市新式門牌得獎作品。（圖／翻攝自臉書）