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盧秀燕：記者與從政一樣　都要了解民意　發掘問題

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▲盧秀燕希望年輕學子勇敢戰，找回初心。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕希望年輕學子勇敢挑戰，找回初心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕29日應邀到亞洲大學演講，會後接受學生及民眾提問有關市政治理與國際競爭力等議題。盧表示，她上任後以拚經濟、交通建設、改善空汙、加強教育文化投資等政策，作為施政重點，期盼努力讓台中成為科技、兼具人文情懷的國際城市，並鼓勵年輕朋友與時俱進、勇敢闖盪，培養國際競爭力，勇於挑戰，找回初心。

「累積經驗 邁向成功」2019成功之母講座在亞洲大學登場，由台中市長盧秀燕主講，亞大校長蔡進發擔任主持人，現場座無虛席；市議員林碧秀、蘇柏興、民政局長吳世瑋、新聞局長吳皇昇也到場聆聽，盧演講結束後，也接受現場與會學生提問。

會中有民眾關心未來四年台中的施政方向，盧秀燕表示，她上任後不管建設與行銷，都以拚經濟為首要之務，如此才能發揮台中原本良好的天然條件；其次，則是要做好交通建設，大台中幅員遼闊，在市府資源有限的情況下，政府只要把交通打通，民間自然就會投資經濟、教育、文化等各項事業，她任內一定會讓捷運綠線通車，藍線等其他路線也在努力中，同時也會持續發展台中的重大道路。

盧表示，台中好山、好水、好人才，空汙卻讓這些條件都毀掉了，所以改善空氣是她施政的重點，也是她競選市長的初心。造成空汙最主要的原因是現在錯誤的能源政策，台中火力發電廠是全國最大的發電廠，發電量比核一加上核二、核三還大，而且電廠老舊機組燒的還是會產生嚴重汙染的煤，根據統計，去年5-8月中火十部機組全部運轉，火力全開，讓台中空汙更加嚴重。

她也認為，教育文化雖然短期不容易展現績效，但卻是百年樹人的工作，因此她也宣布市府將加強教育文化的投資，此外，近期市府也提出「汙水下水道倍增計畫」，讓目前17萬戶的接管戶，未來6、7年增加到35萬；同時也會努力讓台中成為科技、現代化的國際城市，同時兼具人文情懷，建構與台北、高雄不一樣的面貌。

由於盧秀燕在演講時分享她擔任媒體記者，轉換跑道擔任民意代表、台中市長的人生境遇與心路歷程，亞大視覺傳播系學生孫紹華便提問，如何從媒體記者的角度出發治理市政，帶領台中市繼續前進。

盧秀燕表示，記者工作對她從政生涯來說，是很重要的基礎工作，不僅可以永遠與民眾站在一起，而且了解民意，才能發掘問題，這也是她擔任民意代表以來，堅持民選的原因；再者，由於這兩個行業都需要與時俱進、自我提升，特別現在網路興起，PTT、各社群等網路平台也要關注，而民代更是要關心民意，她熱愛新事物，也熱衷學習，這個特質其實在科技、教育等不同領域與行業都是十分重要。

現場也有學生詢問如何看待國際移動力？台灣要如何強化國際競爭力?

盧秀燕回答，由於交通與網路發達，現在已是地球村的時代，相對競爭也更為激烈，在整個世界流動的情況，年輕人需要具備有國際能力，才能有更多的發展條件與升遷機會，建議學子們平時加強自己的國際能力，而且現在許多學校、民間社團都有提供交換學生的名額機會，鼓勵學生們勇敢去爭取與闖盪。

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