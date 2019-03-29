警員＆法寺長期造福滿州鄉　鄉民讚：人間活菩薩

▲萬法寺關懷慈善會林石榮 ，滿州分駐所警員潘誌鎔、潘柏恩捐款給轄區學校，被喻人間活菩薩。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局滿州分駐所警員潘誌鎔、潘柏恩兩員，平日熱心為民服務，近日執行勤區查察勤務時，更與當地善心人士林石榮師兄代表萬法寺關懷慈善會，分別各捐贈2萬元給轄內4所國中小學或小朋友，由於他們長期行善，被稱為滿州活菩薩。

據滿州鄉當地居民說，警員潘誌鎔及萬法寺關懷慈善會，已在滿州地區行善多年，將自己的時間、青春及淚血奉獻給滿州，居民感嘆有萬法寺關懷慈善會及熱心服務的活菩薩警員潘誌鎔，實在是滿州鄉親修來的福氣。

▲警員潘誌鎔與萬法寺關懷慈善會林石榮捐款給學校或小朋友。

日前潘誌鎔與潘柏恩又協助萬法寺關懷慈善會林石榮分別捐款2萬元，給轄區的長樂國小、永港國小、滿州國小及滿州國中4校或小朋友，鼓勵小朋友在學業上、生活上與品德教育上努力向上，幫助學校有經費積極推展校務、提供學生更棒的學生環境

4所學校校長為潘員及萬法寺關懷慈善會，長期來對滿州鄉莘莘學子默默的無私無悔的付出，分別致贈感謝狀表達謝意。

恆春分局分局長楊龍祥肯定潘員對地方的關心與付出，並表示，社區警政已是現代警察之趨勢，警察不光只有維護治安層面，深入地方主動關心里民亦是重要的一環。期許員警平時利用家戶訪查勤務與地方里民建立起警民關係的橋梁，進一步瞭解里民的需求，再整合周邊資源提供服務，藉此提升為人民服務的正面形象。