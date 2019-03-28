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社會 社會焦點 保障人權

屏東男醉倒鐵皮屋前　好心警護送返家他吐了一車

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▲▼劉姓男子醉倒鐵皮屋前。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲劉姓男子喝太多，醉倒鐵皮屋前。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉69歲劉姓男子，渾身酒氣躺在他人鐵皮屋前呼呼大睡，警方巡邏發現，根據身旁一支手機連絡到他家人，但家人騎機車無法載他，警方好心以巡邏車載他回家，他卻喝太多在車上嘔吐，員警忍受令人作嘔的嘔吐味道護送他安全返家，劉男家人一再表達感謝與歉意。

東港分局新園分駐所警員李昭慶、高煜程二員，日前執行晚上20至22時巡邏勤務時，於21時45分許，途經新園鄉新園村堤防路往五房村方向有一間鐵皮屋前，發現一名男子躺在地上，員警直覺不對勁，經趨前關心發現該男子渾身酒氣躺在地上呼呼大睡。

警方試圖叫醒或搖醒躺他，沒有作用，判可能因為不勝酒力，而醉倒在門外，由於當晚有冷氣團來襲，氣溫驟降，該男子沒有身穿保暖衣物，如果讓他繼續睡該處，擔心引發不測，因此亟欲聯絡他家人。

警方最後在他身旁有一支手機，查詢到他家裡電話，經通知他家人到場，惟他的家屬騎乘機車到場後，發現不適合載他返家，警方和他的家人合力將他扶上警車載送返家。

在載送過程，因他喝酒過量，嘔吐在警車上，導致他身上及警車上都有他的嘔吐物，讓家屬很過意不去，頻頻致歉。家屬表示，當晚有打他的手機，但是都無人接聽，要不是警察巡邏經過有發現，結果就很難逆料，非常感謝警察的用心。

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關鍵字：屏東,東港,新園,警察,喝酒

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