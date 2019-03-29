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台北、桃園2地跑不停　大安警8小時追回120萬逮4車手

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▲台北、桃園2地跑不停，大安警8小時追回120萬逮4車手。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲車手向王女收款後要前往桃園交款，不料被大安警先後逮補。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

北市1名王姓女子在27日接獲聲稱要監管帳戶的詐騙電話，王女依指示交付120萬元，在28日驚覺自己應該遭詐就向警方報案，北市大安分局獲報後，在8小時內就前往桃園逮捕車手以及車手頭共4人，並起獲117.9萬元贓款。

警方指出，住在台北市的王姓女子27日接到假檢警詐騙電話，王女原先不疑有他地交付120萬元現金給車手，不過在28日驚覺這是假檢警的詐騙手法，趕緊到轄區大安分局報案。

警方獲報後隨即成立專案小組，並當場逮捕1名方姓車手（21歲），攔阻了117萬9千元贓款流出，方姓車手落網後供出上游，專案小組隨即前往桃園的福豐公園，在晚間18點時許又逮捕另名陳姓「收水」車手（26歲）。

接著再依詐團成員的供詞，在桃園市建國路上拘提第2層收水車手曾姓女子，並在車內查獲32萬元贓款，但專案小組並沒有因此放棄，在晚間21點時許又回到北市內湖區的西康公園拘獲曾姓車手頭到案。

警方訊後將4名車手依詐欺罪嫌移送台北地檢署複訊，並將持續追查該車手集團所屬的詐騙機房。

▼警方查扣贓款近150萬以及車手的作案手機。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲台北、桃園2地跑不停，大安警8小時追回120萬逮4車手。（圖／記者柳名耕翻攝）

▼專案小組8小時內從台北抓到桃園，逮補4名車手。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲台北、桃園2地跑不停，大安警8小時追回120萬逮4車手。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲台北、桃園2地跑不停，大安警8小時追回120萬逮4車手。（圖／記者柳名耕翻攝）

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關鍵字：詐騙集團,車手,收水車手,大安分局

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