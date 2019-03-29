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台中票選百大婚紗攝影景點　網友一致推薦：高美溼地

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▲台中市政府觀旅局長林筱淇。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市政府觀旅局長林筱淇。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府29日公布台中百大婚紗拍攝景點票選結果，高美濕地和神馬郡休閒農場分居自然景點、生態景觀類冠軍，觀光旅遊局長林筱淇表示，婚攝景點票選是市長盧秀燕上任以來，創全國之先，拚經濟的創意構想，希望帶動台中景點話題和知名度，吸引海內外遊客前來。

▲高美濕地獲網友票選最適合拍攝婚紗地點。（圖／台中市政府提供）

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▲高美濕地獲網友票選是最適合拍攝婚紗景點。（圖／台中市政府提供，下同）

林筱淇表示，這次婚攝票選分兩階段，第一階段由台中29區公所和網友合力推薦，選出219處景點，區分為自然景點、人文風景、特色建築、生態景觀及產業聚落等五大主題，每一主題再選出前20名，知名景點如摘星山莊、綠川水岸廊道、忘憂谷、路思義教堂、美術園道等都上榜，累計票選數2萬6609票。

▲高美濕地獲網友票選最適合拍攝婚紗地點。（圖／台中市政府提供）

各類組票選冠軍分別是自然景點「高美濕地」、特色建築「洲際迷你蛋」、生態景觀「神馬郡休閒農場」、人文風景「磺溪書院」、產業聚落「心之芳庭」。

林筱淇表示，藉由婚攝景點票選，挖掘出更多私密景點，帶動糕餅、旅宿業等幸福產業鏈發展，創造更多乘數效應，觀旅局也依照票選景點，整合食、宿、遊、購、娛相關業者，推出30條建議遊程，吸引新人們來台中拍婚紗，體驗多彩繽紛的台中。

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關鍵字：林筱淇,婚攝票選

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