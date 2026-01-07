搶救飛官！F-16飛官辛柏毅墜海失聯　內政部：搜救機架次持續增加

▲內政部次長馬士元。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機6日晚間進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海跳傘失聯。內政部次長馬士元7日表示，昨天接到消息後所有任務機都待命，一直到昨天晚上都是漏夜在做搜救行動，今天還是會擴大，配合國防部、海巡署的工作持續進行，希望飛官平安歸來。

空軍司令部昨晚間表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機，機號6700，晚間6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海里疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

立法院內政委員會今審查「《國家安全法》部分條文修正草案」，次長馬士元到院備詢。他在受訪時說，昨天接到消息後所有任務機都待命，一直到昨天晚上都是漏夜在做搜救行動。今天還是會擴大，配合國防部、海巡署的工作持續進行，希望飛官平安歸來。至於目前派多少的架次，馬說，持續在增加。

至於國安法修法部分，馬士元說，只要是用武力支持鼓吹武力戰爭加諸於台灣，這都是這次國安法修法的主要範圍。至於判定基準，會跟陸委會、法務部等單位，還有參考國際上對於這一類言論的過去經驗、國際公約的規定做判定，不是刑事處分，是行政處分，基本上是可以尋求救濟的。