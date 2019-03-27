　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

摸透過去與未來！嘉南「響板神算」名片狂傳　苦笑：電話被打爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼嘉義著名的「響板算命師」在大街小巷邊打響板替路人算命。（圖／東森新聞）

▲連西川患有白內障，視力僅剩0.1，外出都得靠拐杖指路。（圖／東森新聞）

網搜小組／採訪報導

「咖、咖、咖！」聽到熟悉的響板聲，就知道神秘的「響板算命師」來了。在嘉義台南一帶小有名氣的算命師連西川，3、40年來走遍大街小巷，拄著枴杖、打著響板替路人算命，鄉間口碑相當響亮；《ETtoday新聞雲》記者實際去電詢問連西川，但他對於算命一事不願多談，僅表示自從登上媒體版面、名片曝光後，整天電話都接不完。

一身白襯衫、西裝褲，揹上的黑色側背包，手裡拄著木製拐杖引路，另一手還拿著黑色的大響板沿路敲打，這就是算命師連西川一貫的尋客方式；當地居民表示，「響板算命師」功力相當準，算一次約要100至300元，只要給他生辰八字，短短幾分鐘他就能透視你的過去與未來。

請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》記者晚間實際致電連西川，電話那頭的連老師不若算命時健談，當記者詢問一天顧客大約有多少人時，連西川不太願意透露確切數字，僅表示「這個不一定啦，有時候人多，一個接著一個就一直來；有時候人少，一天3、4個都有！」

▲▼嘉義著名的「響板算命師」在大街小巷邊打響板替路人算命。（圖／東森新聞）

▲連西川走在路上、敲著響板，算命的顧客就會聞聲上門。（圖／東森新聞）

當記者想要更進一步詢問算命細節時，卻被連西川打斷，他苦笑地說，自己原本相當低調，但在他被新聞媒體曝光後，名片也跟著在網路上流傳，導致他今天一整天電話不斷、接到手軟，就連記者在電訪期間仍聽到話筒裡不斷傳來插播的「嘟嘟」聲，連西川也匆忙結束訪談，表示接下來的問題都「婉拒受訪」。

記者無緣體驗連西川的算命功力，究竟準不準確不得而知，但坊間確實有相當多民眾對這位響板算命師讚不絕口，還有網友分享給連西川的算命經驗，「除了八字命盤外，也可以100元抽3支籤問一件事，300元可以問很多事情，算過幾次，幾乎準，少數不準」、「這個阿伯真的很神，你不用講，他什麼都會跟你講」、「我本來不相信算命，但我媽以前給他算過，不得不說真的太準，而我一點也沒有勇氣給他算！」

另一方面，也有網友對於響板算命師抱持著不同看法，「命是自己修的，就算去算了、知道也沒用」、「這位阿伯我常常看到，其實我覺得還好，沒有到像傳說中那樣」、「命運是掌握在自己手中的吧，而不是他人，任何一個人也無法得知他人的命運」、「命是天註定，他只是給你建議，剩下要靠自己！」

▲▼嘉義著名的「響板算命師」在大街小巷邊打響板替路人算命。（圖／東森新聞）

▲究竟連西川算得準不準？大部分網友都給予肯定評價，但仍有人抱持不同看法。（圖／東森新聞）

ET快訊
華映財報淨值變負將下市 向股東鞠躬致歉
NCC重手罰中天100萬！「TVBS、中視、東森新聞」也被罰
「幫我養」20歲小媽媽把女嬰扔人行道　將被遣返還一臉無奈

關鍵字：響板伯,台南,嘉義,算命

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

信義區豪宅「琢白」首戶實價曝！走路3分鐘到威秀　「總價6億」每坪飆上210萬

摸透過去與未來！嘉南「響板神算」名片狂傳　苦笑：電話被打爆

NCC鐵了心！不只中天　TVBS、中視、東森新聞也被罰

二林人哭哭！精機園區環評還無法被成全　環委退回專案小組再審

ETC APP新申辦eTag停車「5天內免費停到飽」　3步驟秒拿優惠

個申電機、資工、法律等系超篩7成2　招聯會：學生確實選擇適性校系

中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導破紀錄罰100萬

超會咬！2歲兒「奶瓶嘴開洞」戰鬥力破表　老爸只擔心1點...網笑：痛痛阿

手機響了別嚇到！新竹尖石鄉29日發送「低溫警報」測試

清明祭祖！這4種人易遭「靈體入侵」　香蕉3種水果不要拜

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

信義區豪宅「琢白」首戶實價曝！走路3分鐘到威秀　「總價6億」每坪飆上210萬

摸透過去與未來！嘉南「響板神算」名片狂傳　苦笑：電話被打爆

NCC鐵了心！不只中天　TVBS、中視、東森新聞也被罰

二林人哭哭！精機園區環評還無法被成全　環委退回專案小組再審

ETC APP新申辦eTag停車「5天內免費停到飽」　3步驟秒拿優惠

個申電機、資工、法律等系超篩7成2　招聯會：學生確實選擇適性校系

中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導破紀錄罰100萬

超會咬！2歲兒「奶瓶嘴開洞」戰鬥力破表　老爸只擔心1點...網笑：痛痛阿

手機響了別嚇到！新竹尖石鄉29日發送「低溫警報」測試

清明祭祖！這4種人易遭「靈體入侵」　香蕉3種水果不要拜

已知許淑淨禁賽仍聘為教練　體育署、國訓誰來解釋？

中職／林書逸2場比賽打斷4支球棒　站穩一軍也值得

濫權受賂、縱容妻子謀私利 孟宏偉嚴重違法被「雙開」

59kg韓國小姐被罵醜又胖！　「要47kg才能被接受」…挫折淚崩：後悔參賽

阿爾及利亞「中風強人總統」拒下台　軍方也挺不下去了！

《必比登推介》義興樓古早味傳四代！歷經日據時期、抱觀音在景美起家

大小S合體挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

信義區豪宅「琢白」首戶實價曝！走路3分鐘到威秀　「總價6億」每坪飆上210萬

渣男勾引姊姊又愛上妹妹！　超虐泰劇「一個巴掌一個吻」撩炸少女心

摸透過去與未來！嘉南「響板神算」名片狂傳　苦笑：電話被打爆

生活熱門新聞

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中..

好市多衛生紙　他警告：使用前三..

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺..

資訊公司徵才「英文越爛越好」

母染囤積症　她逃離後家裡像樣品..

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

董事長司機月薪35K！日操11..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

冷氣團4月到？吳德榮：下周一二..

39元掰了！大創宣佈食品漲至4..

有口飯吃就好　老榮民賣房全捐

29歲男上吊亡！鹿港周六送肉粽..

洗頭完「神秘中藥味」狂飄！女友..

更多熱門

相關新聞

台82線竄濃煙！　貨車車頭秒被燒毀

嘉義台82線東西向27日下午3時許發生一起火燒車事故，一名李姓小貨車駕駛開車行經嘉義水上段約27.4公里處時，貨車底盤不明原因起火，陣陣濃煙竄出，隨後報警處理。警消獲報後出動水車前往搶救，所幸不到5分鐘的時間就已將火勢控制撲滅，且無人受傷，至於詳細的起火原因還有待調查。

全台高鐵特定區發展大PK　嘉義「人流」唯一負成長

台南身障女硬撐擺攤　遭阿伯檢舉

說到心坎裡...嘉南神秘「響板伯」算命超準

台南國小驚爆狼師　女童遭性侵2年

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中天100萬

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽丟女兒　被逮時淡定自在

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

英勇男背後霸氣一拳　持刀男秒被打趴

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

後悔放棄！張軒睿告白：我喜歡Selina

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面