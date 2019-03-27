摸透過去與未來！嘉南「響板神算」名片狂傳　苦笑：電話被打爆

▲連西川患有白內障，視力僅剩0.1，外出都得靠拐杖指路。（圖／東森新聞）

網搜小組／採訪報導

「咖、咖、咖！」聽到熟悉的響板聲，就知道神秘的「響板算命師」來了。在嘉義台南一帶小有名氣的算命師連西川，3、40年來走遍大街小巷，拄著枴杖、打著響板替路人算命，鄉間口碑相當響亮；《ETtoday新聞雲》記者實際去電詢問連西川，但他對於算命一事不願多談，僅表示自從登上媒體版面、名片曝光後，整天電話都接不完。

一身白襯衫、西裝褲，揹上的黑色側背包，手裡拄著木製拐杖引路，另一手還拿著黑色的大響板沿路敲打，這就是算命師連西川一貫的尋客方式；當地居民表示，「響板算命師」功力相當準，算一次約要100至300元，只要給他生辰八字，短短幾分鐘他就能透視你的過去與未來。

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《ETtoday新聞雲》記者晚間實際致電連西川，電話那頭的連老師不若算命時健談，當記者詢問一天顧客大約有多少人時，連西川不太願意透露確切數字，僅表示「這個不一定啦，有時候人多，一個接著一個就一直來；有時候人少，一天3、4個都有！」

▲連西川走在路上、敲著響板，算命的顧客就會聞聲上門。（圖／東森新聞）

當記者想要更進一步詢問算命細節時，卻被連西川打斷，他苦笑地說，自己原本相當低調，但在他被新聞媒體曝光後，名片也跟著在網路上流傳，導致他今天一整天電話不斷、接到手軟，就連記者在電訪期間仍聽到話筒裡不斷傳來插播的「嘟嘟」聲，連西川也匆忙結束訪談，表示接下來的問題都「婉拒受訪」。

記者無緣體驗連西川的算命功力，究竟準不準確不得而知，但坊間確實有相當多民眾對這位響板算命師讚不絕口，還有網友分享給連西川的算命經驗，「除了八字命盤外，也可以100元抽3支籤問一件事，300元可以問很多事情，算過幾次，幾乎準，少數不準」、「這個阿伯真的很神，你不用講，他什麼都會跟你講」、「我本來不相信算命，但我媽以前給他算過，不得不說真的太準，而我一點也沒有勇氣給他算！」

另一方面，也有網友對於響板算命師抱持著不同看法，「命是自己修的，就算去算了、知道也沒用」、「這位阿伯我常常看到，其實我覺得還好，沒有到像傳說中那樣」、「命運是掌握在自己手中的吧，而不是他人，任何一個人也無法得知他人的命運」、「命是天註定，他只是給你建議，剩下要靠自己！」

▲究竟連西川算得準不準？大部分網友都給予肯定評價，但仍有人抱持不同看法。（圖／東森新聞）