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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／響應轉台運動　搶遙控器可不可以

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▲▼媒體，電視，有線電視，頻道，黨政軍，遙控器。（圖／視覺中國）

▲針對抵制特定新聞台的轉台運動，並不是因為特定的政治立場，而是因為傳播與事實不符的錯誤資訊。（圖／視覺中國）

近日傳出有不明人士到小吃店、餐廳以代付「收視費」的方式，要求店家將店內的電視固定在某特定新聞台；再加上該新聞台曾經報導石虎、黑熊和貓熊的比較，和「造勢晚會要大家不要離開」等與事實不符的新聞，遭到台大學生發起連署抵制校內餐廳播放特定新聞台，政大學生也發聲呼籲大家勇敢「搶遙控器」，拒看該台。

先說能不能「搶遙控器」

假設情形是餐廳老闆拿著遙控器，顧客從老闆手中把遙控器搶走，並把電視從特定電視台轉到別台的話，依照刑法第304條第1項規定，稱強暴者，乃以實力不法加諸他人之謂，雖不以直接施諸於他人為必要，即間接施之於物體而影響於他人者，亦屬之（臺灣高等法院99年度上訴字第2843號刑事判決參照），因為基本上，老闆有權利把電視頻道固定在特定電視台，顧客搶走遙控器轉台的行為，可能成立強制罪。

附帶說明，此時顧客的行為不成立刑法第325條第1項搶奪罪，因為顧客拿遙控器只是為了轉台，對於遙控器並沒有不法所有意圖。

不過如果電視是可以讓顧客自行轉台，而顧客只是使用店內的遙控器把電視頻道從特定電視台轉走的話，就不會有成立強制罪的問題。因此建議想要響應轉台運動的民眾，還是以先以和老闆溝通的方式要求轉台，比較不會發生爭議。

媒體自律失靈

針對抵制該台的轉台運動，也有人有不同的聲音。有人說「台灣的媒體本來就有自己的立場，如果只抵制該台，不是等於打壓該台的言論自由？」，不過，這樣的說法在前提和結論上都存在很明顯的瑕疵。

首先，抵制特定新聞台的原因並不是因為該台有特定的政治立場，而是因為特定新聞台刻意傳播與事實不符的錯誤資訊，誤導閱聽人；再者，因為媒體是社會大眾的資訊來源，實質影響並左右社會大眾對公共事務「知的權利」，具有相當程度的公共性，因此享有與言論自由不同的「新聞自由」，同時也必須承擔制衡、監督政府的責任，更不能散播錯誤資訊以誤導大眾。

在過去的社會中，大多面臨新聞自由被不當限制的問題，不過新聞媒體發展至今，漸漸開始出現像特定新聞台這樣違背本質、不顧職責的媒體。在媒體自律失靈的情況下，如何監督媒體已經成為現今社會十分重要的課題。（本文轉載自法操FOLLAW

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關鍵字：法律,司改人權,給說法,法操,中天,媒體自律,新聞自由,韓國瑜,轉台運動

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