前台南市議長黃郁文涉和順寮貪汙案　判刑14年定讞





▲前台南市議長黃郁文貪汙案，最高法院今判刑定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市議會前議長黃郁文，因在1998年的和順寮農場開發案中收賄1億元，遭檢方提起公訴。一二審均重判他有期徒刑20年，更一審也重判14年。案經上訴最高法院，最高法院審理後，28日維持更一審見解，將黃郁文處14年、褫奪公權7年定讞。

本件弊案由黑道、官商、民代勾結，發生於1998年間，黃郁文打算承攬工程總預算23億元的「台南市和順寮農場區段徵收公共工程」，整地完成後預定興建國立台灣歷史博物館。黃郁文與時任台南市議員翁朝正，找亦慶營造負責人黃義明商量後，決定由黃義明提供8000萬元賄款作為承包整地工程的條件。

黃義明隨後向時任雲林縣議長張榮味借牌圍標，並由黃郁文利用議長職權，讓和順寮農場工程監造設計包商變更「投標須知補說明書」，藉以綁標。最後，由亦慶營造以19億餘元得標。

工程得標後黃義明在2002年間又答應給黃郁文2000萬元，條件是追加該工程預算4億元，並在議會順利過關。但黃義明因經營不善，遲遲未付2000萬元賄款，黃郁文再找人追索這筆錢得逞。檢方發現，整個案子包括行賄黃郁文及綁標、圍標、打點地方派系之費用，高達1億5千萬餘元。因此對黃郁文等29人提起公訴。

黃郁文一二審均遭重判20年，台南高分院2017年的更一審則改判有期徒刑14年、褫奪公權7年。案經上訴，最高法院28日駁回定讞。另外本案中，這次一併定讞的還包含議員翁朝正判刑7年、褫奪公權4年，黃郁文機要秘書尤泰盛判刑4年、褫奪公權2年，審計部臺南市審計室前課長何文安判刑5年、褫奪公權3年。

