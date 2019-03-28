2019年Skytrax評比　桃園機場躍升全球百大機場第13名

▲2019年Skytrax28日公布全球百大機場，桃園國際機場由去年第15名躍升2名至第13名。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

英國非營利獨立調查機構Skytrax28日公布2019年全球最佳機場排名，桃園國際機場在全球百大機場排名，由去年第15名上升2名至第13名，為歷年最佳成績，其中Skytrax首次新增的「全球最佳無障礙設施機場」評比中排名為第9名，桃園機場用心體貼旅客服務已獲肯定。

桃園機場公司指出，除在全球百大機場排名進步外，桃園機場在亞洲最佳機場排名第8名、全球最佳無障礙設施機場排名第9名、全球最乾淨機場排名第8名、全球最佳機場服務人員排名第7名、全球最佳出入境服務機場更高句第4名、全球最佳安檢機場第8名、全球最佳行李運送機場排名第7名，多項分組評比都有不錯表現。

Skytrax今年新增全球最佳無障礙設施機場（World's Best PRM / Accessible Facilities 2019），主要是考量日益增加的身障與行動不便旅客加入國際旅行，桃園機場努力打造無障礙設施、愛心輪椅、愛心服務車，提供免費接駁服務，機場人員打造友善環境空間廣獲肯定。

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