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少校軍官遭檢舉收私校獎金　少將指揮官調查卻挨告

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▲桃園市某軍營少校軍官遭檢舉承辦某科大招生案，私下收受校方贈與12萬餘元獎金，營區少將指揮官調查後卻挨告。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市某軍營少校軍官遭檢舉承辦某科大招生案，私下收受校方贈與12萬餘元獎金，營區少將指揮官調查後卻挨告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某陸軍營區王姓少校遭檢舉，於2018年間利用公餘進修，私下招攬同事進入某科大進修，事後獲得該校提供12萬餘元獎金，軍方針對該案展開調查，王姓少校以遭威脅與限制人身自由為由提告指揮官劉姓少將等4人妨害自由，桃園地檢署28日偵查終結，以調查非懲處，予以不起訴處分。

地檢署指出，據王姓少校指控，因遭檢舉利用承辦公餘進修職務之便，招攬同事參加某科大進修，並獲該校提供獎金12萬餘元，當天劉姓少將帶著王姓、郭姓與李姓共3名主官展開調查，王姓上校主管說「為求自清及日後減輕處罰，應先把獎金交給憲兵隊保管」，其他人也附和，王想回寢室拿藥服用都被拒絕，迫於無奈只好先交出獎金，當晚直至12時許才離營返家，盛怒下控告劉姓少將等4人妨害自由。

劉姓少將在偵訊時說，王因承辦該科大招生推薦案，遭檢舉有獎金流進私人帳戶，軍方調查過程沒有限制王姓少校人身自由，也未以強暴、脅迫逼他交出獎金；王姓上校則坦承，曾建議他繳回獎金自清，日後若被檢調認定違法，也對王姓少校有幫助。

桃園地檢署針對雙方辯詞，劉姓少將等人依職務展開行政調查行為，過程中可能讓王主觀上產生不悅，但本質上並非懲處，因無其他實證，偵結劉等4人不起訴處分。

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關鍵字：檢舉,少將,挨告不起訴

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