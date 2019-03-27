「差30分鐘，錢就飛了」他帶20萬港幣出境遭攔　2友急奔救不回

▲桃園國際機場海關26日查獲莊姓旅客攜帶20萬元港幣出境，因未依規定申報，安檢人員依法沒入超過1萬美元部分，其餘發還，莊姓旅客要提訴願自力救濟。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳凱力／桃園報導

桃園國際機場海關航警人員26日查獲莊姓旅客攜帶20萬港幣出境，事前未依規定完成申報，依規定必須沒入超過1萬美元以外的港幣，莊姓旅客認為無法接受，將提訴願自力救濟；關務署台北關課長鍾治明27日指出，莊姓旅客被出境安檢人員查獲，海關發還等值1萬元美金港幣歸還旅客，其餘均依規定沒入，對於旅客將提訴願，海關會尊重旅客行政救濟程序與權益。。

莊姓旅客聲稱，26日與陳姓男子、林姓男子2名友人新竹一同前往桃園國際機場搭機至澳門洽公，3人分別駕駛2輛車到桃園第二航廈，他一人代為保管3人到澳門所需花用20萬港幣，他先到航廈，陳、林2人在停車場停車，他因肚子餓先行入關吃東西，但過海關時卻被航警人員攔撿抽查，身上20萬港幣也被查扣。

莊男說，他被海關人員扣住後立即連絡在停車場的陳、林2人，2人在電話中向海關說明，20萬港幣是3人共同攜帶現金，平均每人是6萬6千元，符合1人不得攜帶超過7萬9千元港幣規定，但海關人員不採信，陳、林2人半小時內趕到解釋，海關人員仍堅持查扣，最後只退還他1人的最高攜帶限額7萬9千元港幣，莊男直說「差30分鐘，錢就飛了」，認為海關處置太過離譜，回國一定會提起訴願。

莊姓旅客因3人未同時通關，未依規定完成申報外幣，超過部分將遭沒入，以港幣20萬元等於台幣約78萬餘元，換成美金約2萬5千餘元，扣除可攜帶1萬美元，剩餘1萬5千餘美金等值港幣將遭沒入。

▲桃園國際機場關務署台北關課長鍾治明27日上午受訪說明原委。（圖／記者沈繼昌攝）

關務署台北關課長鍾治明指出，全案由出境安檢單位查獲後，交由海關處理，未依規定完成申報外幣，除規定內等值1萬美元港幣歸還莊姓旅客外，其餘均遭沒入。依照「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，若旅客攜帶超過1萬元美金或等值外幣、新台幣10萬元、人民幣2萬元應主動申報，至於旅客表示將提訴願救濟，海關會尊重旅客行政救濟程序與權益。

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