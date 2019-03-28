▲「詐領12萬助理費」法院重判7年6月，童仲彥回應了：「要在台灣證明清白！」（資料照／記者楊佩琪攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前台北市議員童仲彥2017年被控利用人頭，詐領了12萬3842元公費助理補助，檢方將他依違反《貪汙治罪條例》、使公務人員登載不實等罪起訴，台北地方法院28日判處他7年6個月有期徒刑。對此，童仲彥28日晚間發文回應，堅持自己是清白的，將會提出上訴，「要待在台灣證明清白！」

童仲彥28日晚間在臉書粉絲團PO文表示，他自從側記柯P美國行之後，27日也到廈門觀察韓市長參訪，原本要在Youtube發表評析稿的，但卻因為法院的判決而暫時停止，整理思緒後決定對大家簡要報告，「不好意思，讓大家擔心了，堅持清白！阿童將提上訴！」

童仲彥透露說，一審時傳喚證人都證明，他聘任的全數是助理，而且能詳述所有工作內容，但沒想到仍被法院重判，對比一樣都是台北市議員，「聘彰化八旬老母的不起訴？聘高雄姊妹的沒事？」、「阿童不會失志的，將持續奮戰到底」、「不必擔心我，我不只不會逃，更要待在台灣證明清白，正面積極陽光！」

▲童仲彥28日晚間在臉書PO文回應一審被判處重刑一事，他表示「堅持清白！阿童將提上訴」。（資料照／記者黃彥傑攝）

根據了解，童仲彥被指控自2011年11月至2012年2月間，涉嫌聘用在搬家公司工作的蔡博安為「人頭助理」，前前後後共詐領公費助理薪資12多萬元。但童仲彥否認詐領，強調助理薪資等費用都是前妻李秀環管理，帳戶印鑑等則由助理康渼量保管，相關事務自己並不知情，「沒有一毛錢進到我的口袋。」

先前開庭，康渼量以證人身分應訊表示，確實在服務處辦活動時見過蔡博安，知道蔡男是公費助理且月薪約3萬元，但對於是誰說要聘用蔡博安、誰簽名蓋章等，因為時間過久不記得了。童仲彥前辦公室主任朱柳哲則表示，確實知道蔡男在搬家公司工作，偶爾會到服務處幫忙，但公費助理一事他並不知情。

蔡姓工人出庭時則證稱沒有擔任助理，童仲彥的其他助理們也表示，很少看到蔡男出現在服務處或辦公室。台北地院一審法官認為，童仲彥向市議會不實申報、將補助款挪為私用，而且相關資料、證據都相當明確，考量童至今沒有悔改意思，依法判處童有期徒刑7年6個月，並褫奪公權4年。