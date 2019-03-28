童仲彥至今不認罪！詐領12萬助理費　法官批：沒有悔意

▲童仲彥至今依舊否認詐領助理費，法官痛批沒有悔意。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

前台北市議員童仲彥被控利用人頭，詐領12萬3842元公費助理補助，遭判刑7年6個月及5個月有期徒刑。由於童仲彥至始至終都否認犯案，但被當人頭，在搬家公司上班的蔡姓工人坦言沒有擔任助理，另助理的妻子也表示僅是掛名，法官認為，童仲彥當時身為市議員，應自律為選民榜樣，卻知法犯法又一再否認，根本沒有悔改之意，更沒有從輕量刑的空間。

童仲彥被控於2010年12月25日起至2014年12月24日止，擔任台北市議員期間，明知聘用公費助理的補助費由台北市議會編列預算支付，不是議員的薪資之一，也不是個人補貼，卻於2011年11月起至2012年2月間，指示不知情的康姓助理製作蔡姓男子的「聘書」及「台北市議員自聘公費助理遴聘表」，導致市議會誤信在童仲彥聘用蔡男，將補助金12萬3842元匯入蔡男戶頭，再由康姓助理提領，交給童仲彥挪為私用。

而童仲彥也明知其一魏姓助理的妻子未從事相關工作，卻在魏男請託下，讓魏妻投保勞保，並掛名擔任公費助理，導致北市議會誤認童仲彥自2012年3月起至2013年4月止，聘用魏妻當公費助理，並將此不實事項登載於「台北市議會議員自聘公費助理酬金清冊」以及「春節慰勞金清冊」中。

童仲彥雖然辯稱，蔡男及魏妻確實是他的助理，但蔡男在被傳喚時表示，自己不是助理，平常都在搬家公司上班，只是幫忙童仲彥取得補助費才掛名。此事，童仲彥的助理們也表示，很少看到蔡男出現在服務處或辦公室。

法官認為，童仲彥身為台北市議員，應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理的用意，但卻以「人頭」方式，向市議會不實申報，又將補助款挪為私用，實不可取。且相關資料、證據都相當明確，但童仲彥一再否認犯罪，根本沒有悔改的意思，因此沒有從輕量刑的空間。

經審理後，童仲彥被依「利用職務上機會詐取財物罪」，處有期徒刑7年6個月，並褫奪公權4年，另依「共同犯使公務員登載不實罪」，處有期徒刑5個月，如易科罰金以每日1000元計算。詐領費用12多萬元全數沒收，全案可上訴。

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