公益傳愛拚經濟音樂會　免費開放入場享受國民美食

▲▼表態投入國民宜蘭立委黨內初選的李偉華，將於4月12日在宜蘭羅東中山公園廣場舉辦「土包子拼經濟音樂晚會」活動，民眾免費享受音樂會之外，還可享受國民美食。（圖／李偉華提共，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

表態投入國民宜蘭立委黨內初選的李偉華，將於4月12日18時30分，在羅東中山公園廣場舉辦「土包子拼經濟音樂晚會」活動，當天16時開放民眾入場，免費享受音樂會之外，還可享受國民美食「土包子」、「魚丸湯」、「杏仁茶」以及「乾拌麵」，李偉華邀請縣內民眾一起用國民美食拼經濟、享受音樂藝術的洗禮。

韓風吹來宜蘭協助公益傳愛，表態投入國民宜蘭立委黨內初選的李偉華表示，將邀請韓國瑜好朋友知名的國民美食攤位來共襄盛舉，齊聚愛心做公益。文山伯提供讃助500碗魚丸湯、杏仁哥提供讚助1千杯杏仁茶、8年級食堂則是提供讚助300碗乾拌麵、知名韓粉讚助提供500顆土包子，民眾只要現場拿出手機掃描李偉華的LINE＠即可獲得一份國民美食，4月12日16點開始入場兌換。

李偉華指出，這場將在宜蘭羅東中山公園廣場舉辦的「土包子拼經濟音樂晚會」活動，是當天18時30分到21時止，演出內容非常精彩方負，邀請「非洲鼓舞團」帶來嘻哈表演、榮獲金韻獎冠軍、同時目前也是宜蘭企業家的林瓊瓏則帶來精彩的歌曲表演、「愛樂團」有精彩的組曲音樂表演，金曲獎入圍的伍浩哲也會帶來精彩的表演。

李偉華說，希望能藉由推廣國民美食，帶動宜蘭的經濟，並行公益回饋宜蘭鄉親朋友，讓大家在綠博期間享受不一樣的音樂饗宴。