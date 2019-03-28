南部人快看！酷航6/1起高雄大增班　新加坡、大阪改「天天飛」

▲酷航自6/1起，高雄飛新加坡、大阪增班至每日飛航。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航在地化經營多年，看好高雄出發旅遊力提升，全面加碼高雄。自2019年6月1日起，「高雄-新加坡」及「高雄-大阪」兩航線，由現有每周四班，各增加為每日飛航，讓旅客能更自由的安排行程，享受酷航的優質飛行體驗。新增的高雄航班，現已開放銷售。

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▲酷航台灣區總經理李育修與酷航團隊。（圖／記者賴文萱攝）

酷航台灣區總經理李育修表示，酷航看好高雄市場，「高雄-新加坡」及「高雄-大阪」兩航線從現有每周4班增加至每日飛航，班次更加密集，自由行旅客與商務客安排行程能更加有彈性。但執飛客機則從原先的波音787更改機型為A320客機。

不過，南部旅客直接從高雄小港機場出發，可以充分利用旅行時間，將移動時數減到最低；增班成每日營運後，旅客更可在新加坡順利銜接更多酷航東南亞印尼、馬來西亞、澳洲、印度及歐洲希臘雅典等航點，享受酷航綿密航網、密集班次的優勢。

▲酷航3/28-4/3推出東京、大阪最低單程含稅價1588元起促銷。（圖／酷航提供）

另外，近期春季旅展剛結束，但沒搶到便宜機票的旅客別擔心！3/28-4/3 酷航東京、大阪最低單程含稅價1588元起，還有更多航點同步優惠中。這次促銷透過酷航與旅行社直串技術，在酷航合作夥伴：雄獅、可樂、易遊網、易飛網、智遊網Expedia、福泰旅遊等網站購票，即可享受即時票價優惠。

酷航目前台灣飛航共有6航線，包含台北-新加坡每周23班、台北-日本東京每周12班、台北-日本北海道札幌每周4班、台北-韓國首爾每周3班。此次高雄-新加坡、高雄-大阪航線，於2019年6月份增班為每日營運後，夏季營運班次數將達每周56班。