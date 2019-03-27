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這能吃嗎？速食店賣超硬「煎餅」　車子都輾不爛

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國際中心／綜合報導

新加坡一名男子日前前往知名速食店購買早餐，沒想到夾料中應該要是鬆鬆軟軟的2塊煎餅皮卻硬如「冷凍食品」，不只將鐵叉子戳彎，以螺絲刀和榔頭重擊都無法擊破。男子最後異想天開直接開車輾過「煎餅皮」，它依舊毫無損傷，這真的是印象中鬆軟的「煎餅」嗎？

▼男子用車子輾過餅皮，餅皮完好如初。（圖／翻攝自Facebook／Edwin Edl）

▲▼男子用車子輾過餅皮，餅皮完好如初。（圖／翻攝自Facebook／Edwin Edl）

據《每日郵報》報導，新加坡一名男子到知名速食店購買早餐，幻想能夠吃到廣告中鬆鬆軟軟的「煎餅」，但一打開用叉子想插起煎餅吃後，卻發現它堅若磐石，敲起來還「咚咚響」。

接著男子錄下3段影片，紀錄此「煎餅」是如何堅不可摧，第一段影片，先使用塑膠叉子想將煎餅皮刺穿，沒想到叉子硬生折斷，接著拿出鐵叉子，甚至是螺絲刀，想擊破煎餅皮，但餅皮仍完好無缺。

第二段影片中，男子將煎餅皮放置於車輪前，接著直接開車輾過它，不出所料，這塊「煎餅皮」還是完好如初。最後第三段影片中，他把煎餅皮從高樓往外拋，希望藉由重力加速度，把煎餅皮給摔爛，但結論是煎餅皮依然毫髮無傷，讓男子直呼不敢相信！

▼餅皮從高樓墜下後，依舊毫無損傷 。（圖／翻攝自Facebook／Edwin Edl）

▲▼餅皮從高樓墜下後，依舊毫無損傷 。（圖／翻攝自Facebook／Edwin Edl）

男子透過臉書表示，感謝「這傢伙」為我創造了有趣的一天，雖然買到了意外中的「煎餅皮」，但開心大於生氣，畢竟它只是一個漢堡。據了解，這款「堅不可摧」煎餅皮漢堡並沒有在台灣販售，影片上傳後，不少網友表示，這真的是煎餅嗎？

▼男子試圖用鐵叉等各種工具想擊破「煎餅皮」。（影片取自／Facebook／Edwin Edl）

▼男子開車輾過「煎餅皮」。（影片取自／Facebook／Edwin Edl）

▼男子從高樓扔下「煎餅皮」。（影片取自／Facebook／Edwin Edl）

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