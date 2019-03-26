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酷航「機艙失壓」被列重大意外！嚴重恐全機昏迷　飛安會立案追查

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▲▼酷航A320。（圖／酷航提供）

▲酷航日前一架A320客機，突發生機艙失壓事故，所幸最後平安降落。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

新加坡酷航日前一架TR996由新加坡飛往桃園機場的A320客機，在高度約14,000呎時，機上系統出現客艙失壓警告，導致機內氧氣面罩全落下，所幸最後平安落地，機上6名組員及178名乘客均安。針對該起事故，飛安會認定是飛航事故，目前已完成飛航紀錄解讀及人員訪談作業，後續將與新加坡當局、飛機製造商合作，追查艙壓失效原因。

根據飛安會初步報告指出，該架航班編號TR996，是屬於A320-232型機，國籍標誌及登記號碼9V-TAU，24日由新加坡樟宜國際機場起飛，目的地為桃園國際機場。該機於進場期間，高度約14,000呎時，機上系統出現客艙失壓警告，飛航組員立即戴上氧氣面罩，並施放客艙氧氣罩，航機繼續進場，並於1311時平安落地，機上6名組員及178名乘客均安。

請繼續往下閱讀...

飛安會執行長官文霖表示，在接獲該事故通報後，飛安會立即組成先遣小組，並前往桃園國際機場，進行組員訪談及現場蒐證，依飛航事故調查法及參考國際民航組織第13號附約，認定本案為飛航事故。目前已完成飛航紀錄器解讀及人員訪談作業。

▲▼飛安會執行長官文霖。（圖／記者賴文萱攝）

▲飛安會執行長官文霖指出，艙壓異常最嚴重恐導致全機昏迷，在國外也有實際案例。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

他說，艙壓異常被國際民航組織列為重大意外事件，屬於必要調查項目，目前除已完成996航班的飛行員外，飛機上的2個黑盒子也送到飛安會進行解讀，飛安會也分別通知新加坡當局以及法國飛機製造商一起協助調查。該架航班在進行完維修後，已歸還新加坡酷航，會恢復運行。

官文霖說，由於高度越高，空氣就會越稀薄，因此在飛機上的艙壓，透過艙壓控制器，基本上都維持在6000至8000英呎高度的水平。若在35000英呎高空中發生艙壓失效，人可能不到3分鐘就會昏迷；若發生在20000英呎高空，人可能10~12分鐘也會缺氧。因此，在發生該類狀況時，飛行員要立即戴上專門設計給飛行員使用的氧氣面罩，並通知所有乘客載上，若過程一有不慎，很可能就會導致很嚴重的後果。

▲▼酷航經濟艙。（圖／酷航提供）

▲針對酷航艙壓失壓事故，飛安會立案追查原因。（圖／酷航提供）

針對艙壓失效的案例，他指出，2005年8月14日，太陽神航空一架522航班，從歐洲要飛往希臘雅典，但因為該航班的艙壓控制器維修沒做好，導致駕駛跟乘客全部陷入昏迷，最後不幸墜毀。

至於這次酷航航班是何種原因發生艙壓失效，飛安會已通知新加坡運輸安全局以及法國航空調查局作為授權代表，將調查艙壓控制器過去幾個月的維修狀況，也會調查原廠在過去是否有類似故障狀況發生，追查原因。

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關鍵字：飛安會,酷航,機艙失壓

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