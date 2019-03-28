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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨能讓人民過好日子，我投你」　韓國瑜怒了：誰賣台帶10議員去

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜為期6天的「經濟之旅」，過程中訪問澳門、深圳、廈門等城市，總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，總額逾52億元新台幣，成果相當豐碩。針對賣台說，韓國瑜28日返台火大回擊，「如果民進黨有辦法讓人民過好日子，我投你一票也可以。」

韓國瑜在前日訪問中提到，強烈支持九二共識一說，引起許多人不滿，尤其陳致中前往高雄地院按鈴控告他涉「外患罪」；父親陳水扁則是開直播25分鐘狂罵韓國瑜是白賊，「一次高雄市長騙不夠，還要騙當總統！台灣人善良歸善良，但不能被騙走！」

▲▼高雄市長韓國瑜28日中午返台抵達高雄小港機場，千韓粉迎接。（圖／直播）

▲高雄市長韓國瑜28日中午返台抵達高雄小港機場。（圖／記者賴君欣攝）

面對賣台說，韓國瑜返台再次公開澄清，「無論是行程第一天一直到第六天整個團都是一起行動，會見中聯辦就是賣台？高雄市長怎麼賣台？請問帶著老婆、官員要如何賣台？我們只知道賣菜、水果、漁獲，而且哪有人賣台會帶著10個議員去？」他強調，團隊找通路很疲倦了，到底和賣台有什麼關係，「為何要扭曲我們，胡說八道，民進黨太無聊。」

韓國瑜抨擊，民進黨執政3年，如果有辦法讓人民過好日子、解決低薪問題，可以投你一票，但如果不能把國家經濟弄得有希望、各行各業欣欣向榮，那就不要扭曲，直指別人的作為都是賣台。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,賣台,民進黨

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