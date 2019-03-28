民進黨人士力推賴清德民調高　指超越藍綠才能贏得大選





▲賴清德宣布投入總統初選後，已公布的四項民調均顯示賴清德勝過蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

3月18日前行政院長賴清德宣布投入總統初選後，各方民調接連公布。其中新台灣國策智庫、兩岸政策協會到台灣民意基金會的民調皆指出，賴清德勝過蔡英文，其中有民調更顯示賴清德在藍、綠及中間選民都贏過蔡英文。

最近一項由綠黨在26日公布的最新民調，不論互比式或對比式民調，賴清德都勝過蔡英文，綠黨召集人王浩宇在民調記者會中特別指出，在互比式民調下，即使賴清德在泛藍的支持度是蔡英文的兩倍，但大選卻有高比例將回歸藍營。

▲台灣民意基金會所公布的民調支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

對此，有民進黨人士提出反駁，認為總統大選就是要爭取所有光譜(藍、綠及中間選民)的支持，尤其近年來選民的政黨意識越來越薄弱，普遍選民更重視候選人的個人形象。這名黨內人士強調，民進黨要延續執政，關鍵就在於深綠回籠，並吸引淺藍及中間選民的支持。

該民進黨人士提出數據說明，賴清德過去在台南市長連任時，獲得71萬得票數、76%得票率，以個人能力及魅力贏得台南市民的信任，甚至超過對民進黨的認同，只有新人選或新的感動，才有辦法喚回縣市長失去的200萬票。