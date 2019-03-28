「LINE開發社群計畫」擴大在台規模　LINE宣布持續招募資安、開發人才

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今天（28日）舉辦「LINE CONVERGE 2019」活動，LINE台灣董事總經理陳立人宣布，今年初啟動的「LINE開發社群計畫」將全面擴大規模，預計持續招募台灣資安、開發人才，並預計全年舉辦30場以上的開發者活動。

LINE台灣今天舉辦LINE CONVERGE 2019春季記者會，宣布LINE在2019年將推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、 LINE MUSIC音樂會串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。

陳立人表示，LINE今年初在台灣啟動「LINE開發社群計畫」，預計將投入人力與資源，舉辦對內對外、線上線下的開發者社群聚會、徵才日、開發者大會等，並在全年舉辦30場以上的活動，同時LINE將持續招募優秀人才加入資安與開發工程團隊。

陳立人表示，無論是正在學習程式的學生、正在尋找平台資源的開發者，或是資深的領域專家，都能在各種LINE開發者社群活動中找到同好，做技術交流和經驗互享，也透過活動更了解LINE平台上的資源以便開發更多的創新應用。

陳立人指出，今年3月起，LINE在台灣、日本及韓國同步開始舉辦多場跨國LINE資安社群聚會，也邀請日、韓總部資安團隊的成員來台分享，當中不乏日韓資安界活躍的知名白帽駭客，透過社群活動與台灣資安人員分享精彩的駭客攻防。