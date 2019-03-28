LINE貼圖台灣創作者受歡迎　全球累積銷售20億新台幣

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今天（28日）在「LINE CONVERGE 2019」活動，由LINE台灣董事總經理陳立人回顧三個數字，包括LINE Pay小額捐款累計超過新台幣1.47億元，以及去年一共發出47.7億個LINE Points給用戶，還有LINE貼圖至去年底在全球已累積高達新台幣20億元的銷售額。

LINE台灣今天舉辦LINE CONVERGE 2019春季記者會，宣布LINE在2019年將推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、 LINE MUSIC音樂會串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。

陳立人表示，從2018的3個數字，來看LINE在台灣所發揮的正面影響力，像是2018年，LINE Pay小額捐款累計超過13萬筆，總額超過新台幣1.47億元，這些善款連結了LINE Pay愛心捐款專頁上的24家社福團體，以及去年的花蓮與印尼地震賑災。

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

陳立人指出，便利的行動支付，讓用戶的愛心更容易化為行動，連結到需要的人們，特別的是，在這些善款中有相當大的比例，是用戶捐出LINE Points、再由LINE轉化為現金捐款。



此外，以LINE Points為核心的點數生態圈，透過LINE Pay持續串起更多線上線下的商戶與服務，以及中國信託LINE Pay信用卡的推動，去年一共發出47.7億個LINE Points給用戶。



談到貼圖，陳立人指出，自2014年5月「LINE原創市集」在台推出，由台灣創作者推出的貼圖，至2018年底在全球已累積高達新台幣20億元的銷售額。

陳立人表示，這個數字代表著貼圖乘載全台用戶彼此間的情感，同時也成為台灣創意人揮灑的舞台，這些受到歡迎的原創貼圖不只在台灣受到喜愛，當中也有許多在日本與泰國創造銷售佳績。