LINE誓言對抗假訊息　官方帳號「LINE謠言查證」第二季正式上線

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今天（28日）在LINE CONVERGE 2019，宣布LINE今年正式啟動「LINE數位當責計畫」，並將在第二季推出「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，並在LINE TODAY設立「謠言破解」專區，同時開設媒體識讀活動，誓言對抗假訊息。

LINE台灣今天舉辦LINE CONVERGE 2019春季記者會，宣布LINE在2019年將推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、 LINE MUSIC音樂會串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，面對資訊氾濫的網路時代，「假訊息」已成為台灣用戶最為關注的議題之一，LINE在台灣擁有2100萬用戶，同時也是訊息交流重要渠道，希望善盡企業社會公民責任，因此宣布與政府、新聞媒體、民間組織、用戶，攜手對抗日益氾濫的假訊息與錯誤訊息。

陳立人在會中正式宣布啟動「LINE 數位當責計劃」，並將在第二季推出「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，並在LINE TODAY設立「謠言破解」專區，同時開設媒體識讀活動，誓言對抗假訊息。

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

其中「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，主要是為了杜絕假訊息的傳散，LINE希望能提供用戶可以輕鬆運用的可疑信息查核服務，透過「LINE 謠言查證」的官方帳號，以及一個展示「查核中」與「查證完畢」訊息列表的網站，連結多個事實查核機構，對抗假訊息。

陳立人說明，LINE用戶將可以在「LINE謠言查證」官方帳號中提報可疑訊息，讓連結在聊天機器人後台的各大查核機構進行查核回報，至於在查核機構方面，首波將與「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」4家查核機構合作。

同時，陳立人表示，LINE台灣也將連結行政院即時新聞澄清平台的內容，在謠言查證的官方網站上，由政府相關部門第一時間澄清所有國安、民生、災防等重大訊息。

至於LINE TODAY「謠言破解」專區，陳立人表示，LINE平台除了提供官方帳號與開發資源來支持查核機構推展他們的工作，未來也會在LINE TODAY首頁「今日頭條」中的「謠言破解」專區刊登查核結果，讓已查核過的訊息有更廣大的觸及面。



最後則是媒體識讀系列活動，陳立人表示，閱聽眾的識讀與思辨能力的提升，是對抗假訊息與錯誤訊息的最有效防線，因此今年為了培養LINE用戶的媒體素養，LINE台灣將舉辦線上的全民數位推廣活動，用深入淺出的溝通方式讓大家理解如何辨識假訊息，並同步在線下將舉辦教師教學研習營，以種子概念散播正確訊息判斷準則。