整合所有銀行到一個帳戶　LINE Bank打造「全民銀行」

▲LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今年2月遞件申請純網銀執照後，LINE Bank籌備處執行長黃以孟今天（28日）在「LINE CONVERGE 2019」活動，首度公開分享LINE Bank在台發展願景，並舉例期望讓用戶只需要開立一個帳戶，就能整合所有銀行使用，打造適合LINE用戶的「全民銀行」。

LINE台灣今天舉辦LINE CONVERGE 2019春季記者會，同時也是LINE Bank籌備處執行長黃以孟首度公開分享LINE Bank在台發展願景，以打造「全民銀行」為目標，期許LINE Bank成為台灣第一隻在地金融獨角獸，未來更將台灣金融科技的成功經驗複製到其它國家。



對於在現有的環境中，用戶仍有許多金融服務的需求未獲得滿足，黃以孟表示，LINE將以創新的思維與國際級的技術實力，降低金融門檻，讓全民都能享受到普惠金融的便利，同時LINE也計劃在台灣設置人工智慧實驗室（AI Lab），將人工智慧技術導入各項應用，使金融服務能顛覆傳統。

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▲LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（圖／記者林敬旻攝）



黃以孟舉例，目前多數人都有多本存摺，LINE Bank希望建立一個開放銀行（Open Banking）的平台與所有銀行對接，讓用戶只需開立一個銀行帳戶就能完成存款、消費金融、保險、基金投資等整合服務。

黃以孟再指出，目前量身訂做投資組合的金融服務動輒50萬美金起跳（約合新台幣1,500萬元），未來期望透過機器人理財平台，一般用戶可能只要支付5美金（約合新台幣150元）就能購買一單位的量身訂製投資組合，與巴菲特一樣，隨時精準掌握自己投資組合的每個標的。

同時，黃以孟表示，LINE Bank也計劃為信用記錄較不足的社會新鮮人、年輕族群建立個人信用評級，讓小額信貸可以普惠年輕族群，自己為自己打造信用分數，讓這些創新服務將與LINE平台深度結合。



最後，LINE Bank籌備處宣布持續擴編台灣團隊，預計今年底前延攬超過百位的科技、金融、資安、AI、大數據人才，同時也將透過投資以扶植在地新創，與更多跨界產業夥伴合作。