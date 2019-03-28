填問卷換贈品、店家搜尋神器　LINE推出「LINE 樂兌」、「LINE SPOT」功能

▲LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

為了因應「LINE官方帳號2.0計劃」即將在4月18日正式上線，LINE台灣今天（28日）在「LINE CONVERGE 2019」活動，宣布升級商家服務，推出全新「LINE 樂兌」、「LINE SPOT」功能，拉近用戶與商家的距離。

LINE台灣今天舉辦LINE CONVERGE 2019春季記者會，宣布LINE在2019年將推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、 LINE MUSIC音樂會串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。

為了因應LINE官方帳號2.0計劃即將上線，LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉表示，延續總部重塑（Redesign）旗下各領域服務的發展方向，LINE希望優化官方帳號與用戶之間的溝通模式，減少用戶接收過多不需要資訊造成的疲勞感，維持官方帳號與用戶之間健康、長久的互動關係。

王俞蓉表示，為了升級官方帳號的服務功能，LINE台灣今年第二季從日本引進一站式派樣行銷的「LINE樂兌」功能，讓用戶可以在兌換商家贈品的同時，幫助商家搜集消費者行為，針對不同族群開發暢銷產品，獲得更好的效益，並預計與LINE官方帳號2.0計劃同步上線。

▲LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉。（圖／記者林敬旻攝）

同時，LINE發表店家搜尋神器「LINE SPOT」功能，並預計今年第三季在台上線，王俞蓉表示，主要是讓用戶可以快速搜尋店家資訊，同時讓實體店家多一個行銷工具，主要是為了串連線上線下生態圈的連結，讓實體店家在LINE中，更容易被看見。

王俞蓉說明，LINE SPOT是以地圖為基礎的店家資訊，對店家來說，可以在LINE SPOT永久免費登錄地址、刊登服務與照片，並整合所串接的LINE相關服務資訊，像是自家LINE官方帳號、是否可使用LINE Pay付款，或是是否透過LINE酷券發行優惠券等等。

同時，若用戶來店後有留下星等與評論，店家也可給予回應，而且LINE SPOT也正與台北市、桃園市、新竹市、高雄市等縣市政府相關單位接洽合作，未來像是在地節慶、商圈優質店家等，也有機會透過縣市政府的相關單位，協助納入LINE SPOT中。

王俞蓉進一步指出，對用戶來說，LINE SPOT將是最方便的逛街目錄，因為在LINE聊天室內下方選單中，將新增即時分享店家資訊的按鍵，點選後就會啟動服務，喚出以用戶位置為中心的附近店家資訊。

王俞蓉強調，用戶可以在地圖中輕鬆瀏覽、搜尋店家資訊、觀看網友評論，並一鍵分享數位形式的商家名片到LINE聊天室給好友，免除以往需要「先把商家資料查好，再轉貼到聊天室」分享給好友的不便。