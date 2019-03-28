亂調事務官？北市文化觀傳副局長互調　柯P：整合觀光資源

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來多場演說都會提到台灣的文官制度被破壞，但有媒體報導，柯市府近日竟無預警將文化、觀傳兩局的副局長對調，引發基層反彈。柯文哲28日受訪表示，這沒有問題，只是希望把台北市的文化和觀光、旅遊做一個整合，所以把2個很有經驗的長官對調，讓觀光跟旅遊的資源可以做整合。

另外，北市的觀光補助4月1日即將上路，柯文哲說，現在這3個月在台北市住旅館一個晚上補助500元，這個就利多，歡迎大家來台北市觀光。