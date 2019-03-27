黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3質疑：「學姐可以、副發言人不行」

▲台北市副發言人黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩日前上政論節目談及統獨議題時，遭其他來賓圍剿，還在PTT上引發熱烈討論。台北市議員游淑慧27日在臉書表示，上政論節目，「學姐可以、副發言人不行」，學姐是市府聘用人員或機要人員，按法令來說，她必須受《公務人員服務法》所規範，所以她上政論節目是有疑議的。

游淑慧舉例，2015年陳思宇身為觀傳局秘書，因為原本計畫參選2016年立委，因此以「觀傳局機要身份」上政論節目爭取曝光度，引發爭議後，市長柯文哲馬上表示要檢討，還說要她用「陳建銘女兒」抬頭來上節目就好，不用市政府官銜，而同時間北市府人事處也表示，公務人員服務法有規定，未經長官許可，不得以本人和局處名義發表談話，若發言影響到北市府聲譽，或有領取通告費之情事，會記申誡或記過作為懲處。

游淑慧提出三點質疑，一、請問學姊以「台北市府副發言人」身份上節目，是否經長官同意？她的談話代表柯市長嗎？二、台北市府副發言人上政論，並大談和「市政不相關」的統獨議題，這是否妥當？三，學姊有無領通告費？有無違反公務員不得兼職的相關規定？

▲學姐黃瀞瑩上節目被來賓圍剿。（圖／翻攝網路）

政論節目日前討論總統大選議題，黃瀞瑩在節目上表示，「先說一下，作為一個有投票權的台北市市民好了，其實我們剛剛討論了這麼久下來，我實在是不知道統一跟獨立每兩年都在台灣會出現一次，到底在吵什麼？因為統獨就是一個假議題，我不會因為今天投票而決定了我接下來馬上台灣會獨立，還是馬上台灣會被統一。」

黃瀞瑩並強調，「我們現在只關心的事，我現在留在台北，我可以做到什麼樣的工作，我之後在台北可以獲得什麼樣的生活？我現在20幾歲，那我接下來20年我想要結婚，我想要買房子，我想要買車，這些東西為什麼政治人物沒有告訴我，我接下來可以得到什麼東西？」言論在網路上發酵。

黃瀞瑩27日下午進一步解釋，在節目上論述沒有講的很完整，當時提到的買車、買房等民生議題，是現在所有台北市民甚至台灣全國人民最關心的，「買車、買房，最基本甚至是我家門口的馬路平不平、水溝通不通，這些問題我想是台灣人民最關心的。」

「統獨是個假議題，但是這個統獨的議題確實是真的問題。」黃瀞瑩說，這問題不管是到選舉或是任何時刻，都會被拿來無限上綱，在政黨部分，每到選舉的時候就會拿來威脅人民，「不管我是選了誰，台灣可能就會完了；我投了這票，投給誰，明天台灣就會獨立或是被統一」，意思是說，統獨是一個假議題，但是在台灣卻真的發生一些問題造成台灣很多內耗。

黃瀞瑩說，不會說統獨是沒有意義，大家討論都有意義存在，但統獨在這個假議題上在台灣造成很大的問題，「大家討論了統獨，但是大家最關心的民生議題卻沒有人關心，甚至有些政治人物根本不覺得你買車跟買房對他有什麼影響。」