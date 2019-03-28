大巨蛋闖關失敗！遠雄逃生模擬播縮時　委員罵：又不是看卡通

▲大巨蛋。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋28日上午召開第521次都審委員會，依照前次決議，本次會議遠雄需依5萬9833人（大巨蛋內）加上Ｘ（大巨蛋園區外）的標準，提供疏散的電腦模擬情境，但在今日會議中，遠雄只播放了1分鐘左右的縮時影片，無法提供完整檔案，引來多數委員的不滿，批評遠雄根本在浪費時間，要求送上完整內容再作審查，大巨蛋再次闖關失敗。

在都審會召開前，前都發局長林洲民在臉書上開砲，直指遠雄在27日傍晚才交出電腦模擬，「在我任內，我是不會受理明天的審查案的」，直指市長柯文哲「被矇蔽了」。

遠雄模擬影片放縮時動畫 引委員批評

會議過程中，光報告、民眾發言就花費超過1小時，此外，遠雄播放的模擬動畫竟是「加速版」的縮時動畫，令許多委員不滿，直言大家沒有足夠時間去看、無法仔細審查，「又不是在看卡通影片」，完整版要看細節，快速版是讓大家知道有做模擬，揚言審不下去。甚至有委員自嘲，「我不夠能力幾分鐘針對很短影片看完。」

對於此插曲，遠雄建設總經理湯佳峰表示，很多聲音都把大巨蛋問題歸咎遠雄，若電腦模擬太晚提供感到很抱歉，但他也說，承辦單位昨天臨時叫他們提供，如果違反規定，那就說今天不要開會。北市都發局則解釋，按理紙本跟模擬要一起送進來，模擬要主動交給北市府，昨天臨時協調才拿到；局長黃景茂也緩頰，「雙方都有疏忽。」

▲大巨蛋都審會議。（圖／記者陳家祥攝）

要求避難速度下降1.2m／秒→0.6m／秒 遠雄不滿

至於模擬內容，湯佳峰表示，遠雄提供的模擬條件完全符合市府標準，每位離場人員避難速度設定為1.2m／秒、戶外疏散空間密度3人／m2，也用5萬9833人加上X（大巨蛋園區外）下去跑。

但此條件也引來現場包括委員、旁聽民眾擔憂。台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅批評，當年大巨蛋用14萬人去分析，為何現在去用5萬、8萬？質疑市府放水；旁聽的議員呱吉也認為，疏散的人也可能是行動不便的人，遠雄的參數應該放寬，最後黃景茂要求將避難速度設定為0.6m／秒。

但遠雄反對該標準，直言目前標準是大巨蛋安檢小組在2015年公布的基準表，如果用每秒0.6公尺的速度跑出來超過時間，這樣遠雄無法接受，最後黃景茂再度出面打圓場，強調還是用原先的1.2m／秒為基準，0.6m／秒會當作參考。

另外，大巨蛋規劃就是以棒球場地為目標，但當地的新仁里長吳建德詢問大家知道職棒幾點開打？在場委員一問三不知，引來吳批評，「我們審半天，卻沒人知道職棒幾點打」、「我們的守門人都不知道」，質疑遠雄只做晚間10點的散場計畫，若職棒在下午2點開打怎辦？遠雄代表則說，依過去經驗，即使2點有職棒活動，觀眾數幾千人，頂多一萬，儘管有超過4萬人的總冠軍賽，通常下午5點開場，認為職棒對附近交通的影響相對較小。