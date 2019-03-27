假議題？「學姐」黃瀞瑩談統獨被圍剿：沒人在乎民生

▲北市副發言人、「學姐」黃瀞瑩陪同。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩日前上政論節目談及統獨議題時，遭其他來賓圍剿，還在PTT上引發熱烈討論。對此，黃瀞瑩27日下午受訪表示，人民最關心的是買車、買房，最基本甚至是家門口的馬路平不平、水溝通不通，而統獨是假議題卻是真問題，每到選舉的時候就會拿來威脅人民，「我的意思是，統獨是一個假議題，但是他在台灣卻真的發生一些問題造成台灣很多內耗。」

黃瀞瑩說，昨天在節目上論述沒有講的很完整，當時提到的買車、買房等民生議題，是現在所有台北市民甚至台灣全國人民最關心的，「買車、買房，最基本甚至是我家門口的馬路平不平、水溝通不通，這些問題我想是台灣人民最關心的。」

「統獨是個假議題，但是這個統獨的議題確實是真的問題。」黃瀞瑩說，這問題不管是到選舉或是任何時刻，都會被拿來無限上綱，在政黨部分，每到選舉的時候就會拿來威脅人民，「不管我是選了誰，台灣可能就會完了；我投了這票，投給誰，明天台灣就會獨立或是被統一」，意思是說，統獨是一個假議題，但是在台灣卻真的發生一些問題造成台灣很多內耗。

黃瀞瑩說，不會說統獨是沒有意義，大家討論都有意義存在，但統獨在這個假議題上在台灣造成很大的問題，「大家討論了統獨，但是大家最關心的民生議題卻沒有人關心，甚至有些政治人物根本不覺得你買車跟買房對他有什麼影響。」

▲學姐黃瀞瑩上節目被來賓圍剿。（圖／翻攝網路）

