新北新門牌被罵爆！日本設計師這樣做「高質感晉升藝術品」

▲日本街景。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

新北市近日換上新門牌，卻被網友質疑配色讓路段更沒有辨識度，同時「藍綠色」是否涉及意識形態，那麼標示牌到底要如何設計？日本平面設計師色部義昭（Yoshiaki Irobe）就為了迎接2020東京奧運到來，重新為東京地區設計標示牌，精細程度令人讚嘆。

由於東京一直是日本從江戶時代至今的首都，時代變遷加上文化融合，讓東京街道充滿各式各樣的標示牌，字體、線條幾乎不同，對此，色部義昭希望重新設計一套專屬東京的字體，上至政府宣傳品、下到路牌門牌，讓字體為城市營造出一致的整體形象，「將此作為一個會流傳百年的工程來考慮」。

▲新路牌選擇日本銀座測試。（圖／翻攝自pinterest）

色部義昭和團隊對於設計字體有幾項要求，必須包含著「文化」、「社會」、「經濟」的價值，也就是說，該文字要融合東京當地的特色、強調東京的形象身分，以及要能簡單明瞭又長期的使用，才能整體提高居民便利性及認同性，對都市環境營造做出貢獻。

色部義昭認為，現在日本使用的標示板欠缺統一性，若是改變，第一點就要合併英文，由於日本目標2020年要迎接2000萬人的訪日人數，「街區標示版就像是『沉默引導人』，發揮功效的地方並不小」，加上英文更能幫助外國遊客來訪日本。

事實上，色部義昭早在2015年就將該設計付諸行動，實際與Type Project公司設計出簡單俐落、輕細抑揚的東京專屬字體，將其命名為「Tokyo City Font」，代表過去鎖國時代的江戸っ子與現代都市東京人的合體縮影。此外，更與政府洽談合作，讓「Tokyo City Font」被製成標誌、Logo及路牌，並選擇銀座作為首波測試地點，而創作也作為藝術品，在2015年9月被展示於銀座「ggg」藝廊。